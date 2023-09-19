Будут бить из засады: ВСУ показали пулемет с дистанционным управлением "Тарантул" (видео)

Украинские изобретатели усовершенствовали противотанковый пулемет Калашникова, созданный во времена СССР. Пулемет способен сделать более 700 выстрелов в минуту, при этом боец-оператор будет находиться в безопасном месте и управлять дистанционно.

Бойцы 118 отдельной бригады Территориальной обороны из Черкасской области показали работу изобретения, которое поможет бить по позициям ВС РФ. При этом украинские военные будут находиться в полной безопасности благодаря устройству дистанционного управления к обычному пулемету. Видео с испытаний нового устройства бойцы опубликовали на странице Facebook.

На видео видно, как бойцы устанавливают пулемет и готовят его к работе: заряжают, присоединяют кабели для связи с оператором. После этого показывают, как на расстоянии несколько метров сидит оператор, который на мониторе видит местность перед пулеметом. Оператор имеет джойстик, которым может направить дуло пулемета в направлении, где находится противник.

Отмечается, что изобретение сконструировали инженеры из Черкасской области. Устройство называется — турель с дистанционным управлением "Тарантул". Вскоре турель отправят на линию боев. "Конструкция прошла испытания, пристреляна и в ближайшее время будет отправлена в сектор боевых действий", — говорится в заметке.

Оружие для ВСУ: что известно

Детали новой конструкции в заметке не приводятся. Однако в одном из военных пабликов указывают, что турель пристроили к противотанковому пулемету Калашникова калибра 7,62 мм. Подобный пулемет способен стрелять со скоростью 650-750 выстрелов/мин.

Между тем Государственный секретарь Энтони Блинкен во время визита 6 сентября рассказал о новом пакете помощи, который получит Украина. Общая сумма помощи — более 1 млрд долл., при этом часть средств — новое оружие: системы ПВО и системы для разминирования территорий.

В новом пакете пока нет дальнобойных ракет ATACMS, однако есть надежда, что президент США Джо Байден почти согласился предоставить Украине этот вид вооружения. На эту возможность намекнул Блинкен во время брифинга с министром обороны Германии Анналеной Бербок. Американский чиновник пояснил, что ракеты поступят тогда, когда они будут нужны военному руководству.

Между тем ГУР Минобороны уверяют, что Украина имеет собственное оружие большой дальности. В частности, представитель разведки Андрей Юсов заявил, что состоялись успешные испытания и новое оружие будет поражать цели на территории противника.

Напоминаем, в ночь на 19 сентября ВС РФ атаковала Украину тремя десятками дронов "Шахед" и одной ракетой "Искандер". В Воздушных силах подтвердили сбитие 27 дронов, между тем три долетели до Львовщины, а ракета нанесла ущерб в Кривом Роге. Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий заявил, что для противодействия дронов создадут 50 мобильных групп: будут защищать область осенью и зимой.