По словам Бекхана Оздоева, чей производственный комплекс "Ростех" контролирует большую часть оружейной промышленности страны-агрессора, предприятия работают "на крейсерской скорости, дым валит из всех турбин".

Российский ВПК в десять раз увеличил производство некоторых вооружений, которое собираются поставить на передовую в Украину. Об этом заявил Бекхан Оздоев, индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха", крупнейшего производителя оружия в РФ, передает "РИА Новости".

"Оборонные предприятия "Ростеха" работают круглосуточно и стараются поставлять технику досрочно <…> Объемы производства по различным видам вооружений выросли от 2 до 10 раз", — заявил Оздоев.

По его словам, рост производства военной техники в РФ большей частью наблюдается в таких направлениях, как:

танки;

боевые машины на базе танков;

легкобронированная техника;

РСЗО;

тяжелые огнеметные системы (ТОС-1А "Солнцепек");

В том числе наращивается производство ракет в России, главным образом — для гиперзвуковых и баллистических ракетных комплексов:

"Кинжал";

"Искандер";

"Панцирь";

а также авиабомб.

Российский президент Владимир Путин увеличить производство, чтобы российские войска могли конкурировать с Силами обороны Украины, получающими западную боевую технику, стоимостью которой исчисляйся миллиардами долларов.

По словам Бекхана Оздоева, чей производственный комплекс "Ростех" контролирует большую часть оружейной промышленности страны-агрессора, предприятия работают "на крейсерской скорости, дым валит из всех турбин".

Напомним, что в эксклюзивном материале Фокуса сообщалось, что ракет в РФ будет много, так как контрабандные схемы позволяют в разы увеличить частоту ударов по украинским городам.

Также сообщалось, что, по данным NYT за 13 сентября, даже несмотря на санкции, РФ удалось нарастить производство ракет до уровня выше довоенного.