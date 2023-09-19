"Добыча львов": тероборона уничтожила танк РФ, который пытались спрятать в лесу (видео)

Бойцы 103-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных Сил Украины применили для ликвидации вражеской бронетехники ударный дрон.

Украинские защитники применили беспилотник и ликвидировали российский танк. Результаты работы опубликовала 103-я отдельная бригада территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Уничтожили бойцы подразделения танк Т-80. Командир российского экипажа пытался скрыться. Неизвестно, удалось ли ему уцелеть в результате атаки.

"Такая судьба постигнет всех, кто посягает на нашу свободу! Слава Украине!" — говорится в заметке.

Уничтожение танков РФ

Операторам роты ударных беспилотников "Птахи Мадяра" удалось всего за один день с помощью FPV-дронов F-7 уничтожить 14 сентября сразу два танка противника. Дроны-камикадзе успешно сумели ликвидировать тяжелую бронетехнику, которую в дальнейшем оккупанты не смогли использовать.

В Донецкой области 3 сентября FPV-дрон расправился с вражеским танком Т-72Б3. Результативную атаку с помощью беспилотника-камикадзе сумел реализовать украинский оператор. Он совершил неподалеку от поселка Керменчик Донецкой области на Старомлиновском направлении.

Также первого сентября дрон ВСУ за одну ночь уничтожил техники РФ на $5 млн. Беспилотник лишил российскую армию танка Т-80, самоходной гаубицы "Гвоздика" и танкового мостоукладчика МТУ-90, выведя их из строя точными ударами.

Напомним, в начале марта 2023 года бойцы ВСУ впервые уничтожили танк Т-72Б3 образца 2022 года. С ноября 2022 года в России начали изготавливать танки Т-72Б3 на основе опыта боевых действий. Среди изменений — рискованное бронирование башни и ухудшение оптики из-за санкций. Модернизация 2022 года отмечается наличием дополнительного бронирования надгусеничных полок и дополнительными блоками динамической защиты на башне тяжелой бронетехники.