"Он обнаглел": экс-агент КГБ высказал 2 вероятные версии ухудшения здоровья Кадырова

По словам Сергея Жирнова, один из сценариев предусматривает отравление, однако не смертельное, ведь Рамзан Кадыров выгоден для Владимира Путина. Второй вариант включает в себя употребление запрещенных веществ.

Глава Чеченской Республики мог быть отравлен спецслужбами Российской Федерации или самостоятельно начал употреблять запрещенные вещества, что и привело к значительному ухудшению здоровья. Такое мнение высказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов в интервью изданию "УНИАН".

По его словам, если версия с отравлением правдива, тогда российские спецслужбы преследовали в этом определенную цель. Самому президенту РФ Владимиру Путину не совсем выгодна гибель Рамзана Кадырова, тем более сейчас.

"Я думаю, что Путину в данный конкретный момент не выгодно. Ему выгодно, возможно, попугать Кадырова. Так что, если это отравление ФСБ, то такое, от которого человек не умирает… Его (Кадырова, — ред.) слегка могли подтравить, чтобы он опух, чтобы были проблемы с почками, чтобы ему нужен был гемодиализ каждую неделю. Но, с другой стороны, я абсолютно не исключаю, что Кадыров мог сам подсесть на наркоту", — рассказывает Сергей Жирнов.

Отдельно экс-сотрудник КГБ отметил, что Рамзан Кадыров в Чечне выполняет контракт. То есть, держит под контролем регион, но в то же время продолжает там делать то, что хочет. Хоть Владимиру Путину и не совсем выгодно исчезновение Рамзана Кадырова, но он нужен ему "присмиревший".

"Потому что он обнаглел, посмотрев на Пригожина, у него были замашки, что, мол, я тоже с моими абреками могу прийти в Москву и устроить такой же бунт. Чтобы этого не произошло, его слегка могли подтравить…", — добавил Сергей Жирнов.

Напомним, 15 сентября сообщалось, что у Кадырова могут быть проблемы с почками из-за возможного отравления. Российские политики и журналисты не исключают того обстоятельства, что его могли отравить.