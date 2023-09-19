"Важная составляющая": Украина потребует репараций от РФ в Гааге, – посол

На брифинге в Гааге посол Антон Кориневич отметил, что сумма претензий пока не определена, но решение о выдвижении финансовых требований принято.

Власти Украины решили, что будут требовать от РФ возмещения ущерба в рамках судебного процесса по Конвенции о запрещении геноцида, но сумма финансовых требований еще не определена. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление агента Киева в процессе, посла Антона Кориневича на брифинге в Гааге.

Кориневич отметил, что Украина, выступая в Гааге, сознательно упоминает о своих финансовых потерях.

"Репарации будут важной составляющей нашего дела. Мы подчеркнули это суду – об этом говорил и я, как агент Украины, и другие представители юридической команды, участвовавшей в процессе в Гааге", – заявил он.

Кориневич привел данные Всемирного банка, который подсчитал, что по состоянию на лето 2023 года на восстановление ущерба, который Россия нанесла Украине, понадобится 411 миллиардов долларов.

На брифинге посол также отметил, что решение по сумме претензий пока не принято.

"Вопросы, касающиеся суммы и другой конкретики [претензий Украины к РФ] мы будем решать позже", – пояснил Кориневич.

Напомним, что в августе Антон Кориневич заявил, что Спецтрибунал должен засудить примерно 20 топ-чиновников России. Всех остальных военных преступников будут судить в других судах.

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