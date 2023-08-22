Разрушили 116 тысяч гражданских объектов: Шмыгаль рассказал, за что заплатит РФ после войны

По словам украинского премьер-министра, концепция Международного компенсационного механизма предполагает, что Россия заплатит за весь нанесенный Украине ущерб.

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Россия должна полностью профинансировать восстановление украинской экономики и инфраструктуры. Такое заявление 21 августа сделал премьер-министр нашей страны Денис Шмыгаль.

"С первых дней полномасштабной войны мы говорим о справедливости как части нашей победы. Именно поэтому справедливость — один из ключевых пунктов формулы мира президента Владимира Зеленского", — отметил он.

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На распутье: в Европе не знают, как отдать Украине замороженные активы РФ

По его словам, с февраля 2022 года Россия совершила в Украине более 136 тысяч преступлений. Из-за развязанной РФ войны погибло 11 тысяч гражданских людей, из которых более 500 — дети.

Еще как минимум 20 тысяч детей оккупанты выкрали и насильно вывезли в Россию. Кроме того, российская армий разрушила в ходе агрессии против Украины около 116 тысяч объектов гражданской инфраструктуры.

"Россия должна заплатить за все убытки и потери, которые нанесла нашему народу. Заплатить за восстановление нашего государства. Мы предложили миру концепцию Международного компенсационного механизма. Он должен состоять из реестра ущерба, компенсационной комиссии и компенсационного фонда", — отметил Шмыгаль.

Компенсации ущерба нанесенного Россией: каков механизм выплат

Еще 8 июля, министр юстиции Денис Малюська сообщил, что министры юстиции G7 во время встречи 7 числа, согласовали механизм, с помощью которого можно будет возместить ущерб нанесенный вооруженной агрессией РФ.

По его словам, такой механизм состоит из трех ключевых элементов:

первый элемент — создание реестра убытков;

создание компенсационной комиссии;

наполнение финансированием.

При этом министр подчеркнул, что сумма арестованных активов сравнительно невелика с тем, какие убытки понесла Украина во время войны. Поэтому очень важно, чтобы были арестованы все активы Российской Федерации на Западе.

Отметим, что по состоянию на начало 2023 года Евросоюз и партнеры из "Большой семерки" заморозили около 300 млрд евро (311 млрд долларов) резервов российского Центробанка и 19 млрд евро активов, находящихся под санкциями российских бизнесменов.

К слову, 3 марта 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль оценил нанесенный Россией ущерб в сумму в 600-750 млрд долларов