На распутье: в Европе не знают, как отдать Украине замороженные активы РФ

Разногласия возникли по ходу встречи министров финансов еврозоны, поскольку некоторые чиновники не согласны с позицией Европейского Центрального Банка по поводу использования арестованных средств России.

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Между Европейским союзом и Центральным банком ЕС разгорелись новые споры о том, как использовать прибыль от более чем 200 миллиардов евро в замороженных активах российского центрального банка для помощи в восстановлении Украины. Об этом 14 июля пишет Bloomberg.

Сообщается, что официальные лица в исполнительной власти Евросоюза не согласны с президентом ЕЦБ Кристин Лагард, которая утверждает, что действия против санкционных активов дестабилизируют финансовую стабильность еврозоны и повлияют на ликвидность единой валюты.

В материале журналистов сказано, что Еврокомиссия выступила против аргументов ЕЦБ, заявив, что любой риск уже был оценен еще в ходе первых блокировок российских активов в феврале 2022 года, когда Россия только вторглась в Украину. Отмечается, что до сих пор ни одно из этих опасений не подтвердилось.

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Эти разногласия проявились на встрече министров финансов еврозоны, на которой присутствовали Лагард и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

По мнению главы Европейского Центрального Банка, налог на непредвиденные расходы негативно повлияет на евро и приведет к переосмыслению держателей резервов.

В публикации также говорится, что некоторые государства блока согласны с доводами Кристин Лагард, но есть и те, кто уверен, что Европейскому Союзу пора двигаться вперед в вопросе использования заблокированных российских активов.

Сколько может получить Украина за счет активов РФ

Еще зимой было известно, что в ЕС изучают, как объединить связанные с РФ заблокированные активы и получить прибыль, которую можно было бы использовать для финансирования восстановления Украины. То есть, тогда речь шла не о передаче конфискованных средств агрессора, а только чтобы Украина получила процентный доход с этих средств.

В то же время Виталий Шапран, экономист, член общества финансовых аналитиков в феврале 2023 года рассказывал Фокусу, что объем активов, который могла бы получить Украина от ЕС в рамках конфискации, могут быть на уровне 300–400 млрд евро. Но окончательная сумма зависит от курса евро и скорости работы европейских компетентных органов по поиску активов.

Напомним, что дискуссии по поводу передачи Украине прибыли, полученной от миллиардов евро российских активов, оставшихся на мировых финансовых рынках, продолжаются в Евросоюзе с конца мая этого года.

Тем временем министр юстиции Денис Малюська 9 июля в эфире телемарафона рассказал, что Украина и международные партнеры уже разработали механизм компенсации ущерба, нанесенного Россией в ходе полномасштабной войны.