Россия оплатит восстановление Украины: как будут отбирать активы агрессора (видео)

Первыми активами, которые направят на послевоенное восстановление Украины, могут стать деньги одного из российских олигархов, попавшие под арест в США.

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Украина и международные партнеры уже разработали механизм компенсации ущерба, нанесенного Россией в ходе полномасштабной войны против нашей страны. Об этом в эфире телемарафона 9 июля заявил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, вопрос о том, каким должен быть механизм компенсации ущерба обсуждали министры юстиции G7 на недавней встрече, которая состоялась в столице Японии Токио.

"У нас с международными коллегами есть полное понимание общей цели и понимание, как это должно выглядеть", — заявил министр юстиции.

Как объяснил Малюська, сам процесс будет состоять из трех компонентов. Первый происходит уже сейчас, поскольку создан реестр ущерба, в котором хранятся фото и видео доказательства российских преступлений в Украине. Также там есть показания свидетелей и так далее.

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Также есть Международный реестр убытков в который вошли 40 стран, но он пока не действует. Его запуск должен состояться к концу 2023 года, и в этот реестр войдет информация из украинского реестра.

Второй компонент – должна заработать компенсационная комиссия. Все требования по компенсации будут отправлять сюда. Комиссия же, после изучения всех данных будет решать о размере компенсаций, которые должна выплатить РФ.

"Здесь продолжаются дискуссии и обсуждения, но понимание тоже есть. Надеемся, что решения и дискуссии закончатся к концу лета – началу осени 2023 года", — отметил Денис Малюська.

Третий компонент – финансирование, которое будет зависеть от ущерба. Планируется, что все арестованные средства и национализируемые активы РФ за рубежом попадут в так называемые фонды компенсации. Пока что между США и Украиной идут переговоры о передаче в фонды компенсации недавно конфискованные активы одного из олигархов России.

"Но эта сумма сравнительно невелика с тем, какой ущерб нанесен. Продолжается работа над тем, чтобы отобрать все активы РФ на для будущей компенсации", — подчеркнул чиновник.

Во сколько обойдется послевоенное восстановление Украины

Война с Россией пока еще продолжается, но в Украине уже подсчитывают сумму убытков, а также рассчитывают, во сколько обойдется послевоенное восстановление страны. Так, президент Владимир Зеленский в начале мая рассказал, что Украине нужно около 400 миллиардов долларов. Как отметил президент, российские оккупанты в ходе вторжения в Украину уже разрушили:

энергетические станции;

сеть образовательных учреждений;

культурные центры и музеи;

церкви и объекты различной инфраструктуры.

Тем временем в Германии считают, что использовать замороженные российские средства для восстановления Украины — слишком сложно, и мешают этому финансовые и юридических вопросы.

Также отметим, что по состоянию на начало 2023 года Евросоюз и партнеры из "Большой семерки" заморозили около 300 млрд евро (311 млрд долларов) резервов российского Центробанка и 19 млрд евро активов, находящихся под санкциями российских бизнесменов.