"Создаст прецедент", — в Германии объяснили, что не так с идеей отдать Украине активы РФ

Пока Еврокомиссия рассматривает план, который поможет Украине получить деньги агрессора на восстановление страны, в ЕС нашлась страна, которая считает такую идею неуместной.

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В Европейском Союзе до сих пор не могут решить, как передать Украине замороженные активы Российской Федерации. К тому же сейчас против такой идеи выступает Германия: правительство страны считает, что юридические и финансовые риски в этом деле слишком серьезны, пишет газета Financial Times.

Почему Германия против?

В Министерстве иностранных дел Германии отмечают, что Россия обязательно заплатит за ущерб, который нанесла Украине во время полномасштабного вторжения. Также в ведомстве отметили, что страна продолжает выявлять и блокировать все активы юридических и физических лиц из РФ, которые подпадают под санкции.

Но власти Германии считают, что использовать замороженные российские средства для восстановления Украины будет слишком сложно из-за финансовых и юридических вопросов. По мнению министра юстиции Германии Марка Бушманна, этот план вообще "юридически неработоспособен".

По мнению другого немецкого чиновника, решение ЕС о конфискации денег российского Центробанка или получения доходов от инвестирования средств будет способствовать созданию прецедента для других стран. Например, Польша сможет требовать, чтобы ей выплатили репарации за ущерб от Второй мировой войны.

"Это открывает банку с червями. Задача состоит в том, чтобы попытаться найти то, что является юридически надежным и обоснованным. Это сложнее, чем кто-то думал в начале", — сказал он.

Напомним, как сообщал Bloomberg, по состоянию на начало 2023 года Евросоюз и партнеры из "Большой семерки" заморозили около 300 млрд евро (311 млрд долларов) резервов российского Центробанка и 19 млрд евро активов, находящихся под санкциями российских бизнесменов. Тогда же отмечалось, что эти оценки не являются полными, а активы не могут быть распределены.

А уже в феврале стало известно, что страны G7 решили не использовать замороженные российские активы до окончания полномасштабной войны в Украине. Между тем эстонское правительство приняло решение об использовании активов Российской Федерации в качестве поддержки Украины. Эстония стала первой европейской страной, которая разработала такой правовой план.

Также 25 мая сообщалось, что в ЕС начались дискуссии по поводу передачи Украине прибыли, полученной от миллиардов евро российских активов, оставшихся на мировых финансовых рынках.