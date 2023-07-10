Росія оплатить відновлення України: як відбиратимуть активи агресора (відео)

Першими активами, які спрямують на післявоєнну відбудову України, можуть стати гроші одного з російських олігархів, що потрапили під арешт у США.

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Україна та міжнародні партнери вже розробили механізм компенсації збитків, завданих Росією під час повномасштабної війни проти нашої країни. Про це в ефірі телемарафону 9 липня заявив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, питання про те, яким має бути механізм компенсації збитків, обговорювали міністри юстиції G7 на нещодавній зустрічі, яка відбулася в столиці Японії Токіо.

"У нас із міжнародними колегами є повне розуміння спільної мети і розуміння, який вигляд це має мати", — заявив міністр юстиції.

Як пояснив Малюська, сам процес складатиметься з трьох компонентів. Перший відбувається вже зараз, оскільки створено реєстр збитків, у якому зберігаються фото та відео докази російських злочинів в Україні. Також там є свідчення свідків і так далі.

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Також є Міжнародний реєстр збитків, до якого увійшли 40 країн, але він поки що не діє. Його запуск має відбутися до кінця 2023 року, і в цей реєстр увійде інформація з українського реєстру.

Другий компонент - має запрацювати компенсаційна комісія. Усі вимоги щодо компенсації надсилатимуть сюди. Комісія ж, після вивчення всіх даних, вирішуватиме про розмір компенсацій, які має виплатити РФ.

"Тут тривають дискусії та обговорення, але розуміння теж є. Сподіваємося, що рішення і дискусії закінчаться до кінця літа — початку осені 2023 року", — зазначив Денис Малюська.

Третій компонент - фінансування, яке залежатиме від збитків. Планується, що всі заарештовані кошти та націоналізовані активи РФ за кордоном потраплять у так звані фонди компенсації. Поки що між США та Україною тривають переговори про передачу до фондів компенсації нещодавно конфісковані активи одного з олігархів Росії.

"Але ця сума порівняно невелика з тим, якої шкоди завдано. Триває робота над тим, щоб відібрати всі активи РФ для майбутньої компенсації", — підкреслив чиновник.

У скільки обійдеться післявоєнна відбудова України

Війна з Росією поки що триває, але в Україні вже підраховують суму збитків, а також розраховують, скільки коштуватиме післявоєнне відновлення країни. Так, президент Володимир Зеленський на початку травня розповів, що Україні потрібно близько 400 мільярдів доларів. Як зазначив президент, російські окупанти під час вторгнення в Україну вже зруйнували:

енергетичні станції;

мережа освітніх установ;

культурні центри та музеї;

церкви та об'єкти різної інфраструктури.

Тим часом у Німеччині вважають, що використовувати заморожені російські кошти для відновлення України — надто складно, і заважають цьому фінансові та юридичні питання.

Також зазначимо, що станом на початок 2023 року Євросоюз і партнери з "Великої сімки" заморозили приблизно 300 млрд євро (311 млрд доларів) резервів російського Центробанку і 19 млрд євро активів російських бізнесменів, які перебувають під санкціями.