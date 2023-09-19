"Военная мощь РФ не сильно уменьшилась": офицер "Азова" назвал потребности армии Украины (видео)

По словам офицера бригады НГУ Ильи Самойленка, у Сил обороны до сих пор нет стопроцентного преимущества над противником ни по одному из направлений.

На данный момент, как и ранее, Силы обороны Украины нуждаются в новых солдатах. Об этом сказал офицер бригады Национальной гвардии Украины "Азов" Илья Самойленко в интервью Radio NV.

Военнослужащий призвал соотечественников "держать голову холодной". По его словам, "военная мощь России не уменьшилась очень сильно".

"У нас до сих пор нет стопроцентного преимущества над противником в любом из направлений", — сказал Илья Самойленко.

Украинский защитник отметил, что результаты битв и результаты войны зависят не только от количества боевой техники. Поэтому Украина по-прежнему нуждается в артиллеристах, пехотинцах, танкистах, спезназначенцах, снайперах, медиках и представителях прочих военных специальностей.

"Чем раньше люди вступят в войско, тем быстрее случится та самая желанная победа. Это аксиома, которую мы повторяем уже, наверное, тысячный раз", — подчеркнул военный.

Илья Самойленко также считает, что западные партнеры и волонтеры могут предоставить Украине "очень большое количество техники".

"Технику можно купить за деньги. Отчаянного, хорошо тренированного солдата за деньги не купишь", — заключил военнослужащий.

Напомним, 12 сентября бойцы бригады НГУ "Азов" показали, как уничтожают технику врага из артиллерии и противотанковых средств поражения. В подразделении опубликовали кадры поражения пяти российских БМП различной модификации.

Ранее, 5 сентября, в пресс-службе "Азова" сообщили, что на одном из направлений бойцы подразделения НГУ смогли провести успешный штурм и захватить сразу 4 позиции врага. В ходе операции отличились бойцы 1-го батальона специального назначения и бригадной артиллерии.