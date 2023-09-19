Во время зачистки Клещиевки пограничники взяли в плен разведчика батальона "Ахмат" (видео)

По словам украинских пограничников, боец подразделения "Ахмат", когда увидел военных, начал выдавать себя за "зэка".

Во время зачистки последней улицы в освобожденной 17 сентября Клещиевке пограничники "Стального кордона" Гвардии наступления взяли в плен раненого военнослужащего РФ. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщили на Facebook-странице МВД.

Как рассказывают военнослужащие в видео, пленный попал к ним в тыл и сам обратился за помощью, ведь был ранен в живот.

"Была темная ночь, мы не могли сначала понять откуда кричали. Подсветили фонариком и увидели, что лежит раненый, как он говорил, зэк", — рассказывает военный.

После детального общения с раненым и после прочтения его переписки в телефоне, военнослужащие поняли, что это кадровый сержант, разведчик подразделения батальона "Ахмат" РФ.

Как сообщили в видеозаписи, военных РФ из этого батальона отправляли из Бахмута в населенный пункт Клещиевка и сказали, что "просто нужно посидеть в подвалах, переночевать и пожить, потому что там нет никого, все тихо и спокойно".

Напомним, в понедельник, 18 сентября, партизанское движение АТЕШ в своем Telegram-канале заявило, что подразделение чеченского спецотряда "Ахмат" понесло существенные потери и отступает в районе Бахмута Донецкой области. ВСУ заняли важный опорный пункт возле села Клещиевка, покинутый "кадыровцами".

Также 18 сентября АТЕШ также сообщило, что зафиксировано перемещение российской военной техники через Мариуполь на Запорожское направление, где враг несет большие потери как в личном составе, так и в технике.