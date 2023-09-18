Кадыровское подразделение "Ахмат" отступает с большими потерями под Клещиевкой, — АТЕШ

В украинском подполье утверждают, что бойцы подразделения "Ахмат" продемонстрировали низкую боеспособность и понесли существенные потери в Донецкой области.

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Подразделение чеченского спецотряда "Ахмат" понесло существенные потери и отступает в районе Бахмута Донецкой области. ВСУ заняли важный опорный пункт возле села Клещиевка, брошенный "кадыровцами". Об этом в понедельник, 18 сентября, заявило партизанское движение АТЕШ в своем Telegram-канале.

Партизаны ссылается на сведения, полученные их агентом в 83-й ОДШБ российской армии, которая прикрывала отступление "Ахмата".

Карта боевых действий Фото: Скриншот

"Подразделение "Ахмат" в очередной раз продемонстрировало свою низкую боеспособность, о которой давно говорится в информпространстве. В этом непосредственно убедилось и наше движение. Интересно что ждет кадыровцев в случае гибели их хозяина, если (когда) это случиться", – отметили в АТЕШ.

Партизаны добавили, что собираются "проактивно действовать в интересах освобождения Ичкерии и деколонизации РФ".

Напомним, 18 сентября АТЕШ также сообщило, что зафиксировано перемещение российской военной техники через Мариуполь на Запорожское направление, где враг несет большие потери как в личном составе, так и в технике.

Также Фокус писал, что после деоккупации Клещиевки ВСУ стало значительно проще продвигаться вперед на Бахмутском направлении, а логистика российских войск сильно пострадала.