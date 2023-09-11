"Умирать не спешат": на фронте есть "Ахмат", но "кадыровцев" на передовой нет, – Жорин (видео)

По словам майора ВСУ Максима Жорина, на Бахмутском направлении "кадыровцы" присутствуют в управлении батальонов и на должностях командиров рот, однако они не участвуют в штурмах.

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На Бахмутское направление перебросили чеченское подразделение "Ахмат", однако "кадыровцев" редко можно заметить на фронте. О том, почему так происходит, рассказал майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин в Telegram 11 сентября.

Как отмечает военный, Рамзан Кадыров громко заявлял о том, что его люди поехали воевать на Бахмутском направлении. Кроме того, сами бойцы выкладывали в сеть соответствующие видео.

Максим Жорин подтвердил, что "Ахмат" действительно присутствует на упомянутом направлении. При этом "кадыровцев" не отправляют на штурмы и усиление других подразделений.

По словам военнослужащего, "кадыровцы" считают себя выше остальных российских бойцов

"Эти тиктокеры присутствуют только на уровне управления — командиры рот и выше. Воевать и умирать они не спешат", — констатировал Максим Жорин.

Украинский защитник также добавил, что считает "кадыровцев" скорее "пиар-историей", чем боевой единицей.

Максим Жорин о "кадыровцах"

Напомним, 8 сентября Максим Жорин рассказал, как чеченское подразделение "Ахмат" отличилось "смелостью" на передовой. "Кадыровцы" ехали и не доехали на подмогу к оккупантам на передовой.

Ранее, 1 сентября, OSINT-расследователь сообщил, что чеченские добровольцы, которые воюют в рядах ВСУ, в рамках контрнаступления в Запорожской области выбили российских оккупантов с позиции в Запорожской области.