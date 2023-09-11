"Помирати не поспішають": на фронті є "Ахмат", але "кадировців" на передовій немає, — Жорін (відео)

За словами майора ЗСУ Максима Жоріна, на Бахмутському напрямку "кадирівці" присутні в управлінні батальйонів і на посадах командирів рот, проте вони не беруть участі в штурмах.

Related video

На Бахмутський напрямок перекинули чеченський підрозділ "Ахмат", проте "кадирівців" рідко можна помітити на фронті. Про те, чому так відбувається, розповів майор Збройних сил України Максим Жорін у Telegram 11 вересня.

Як зазначає військовий, Рамзан Кадиров голосно заявляв про те, що його люди поїхали воювати на Бахмутському напрямку. Крім того, самі бійці викладали в мережу відповідні відео.

Максим Жорін підтвердив, що "Ахмат" справді присутній на згаданому напрямку. При цьому "кадирівців" не відправляють на штурми та посилення інших підрозділів.

За словами військовослужбовця, "кадирівці" вважають себе вищими за інших російських бійців

"Ці тіктокери присутні тільки на рівні управління — командири рот і вище. Воювати та вмирати вони не поспішають", — констатував Максим Жорін.

Український захисник також додав, що вважає "кадирівців" радше "піар-історією", ніж бойовою одиницею.

Максим Жорін про "кадирівців"

Нагадаємо, 8 вересня Максим Жорін розповів, як чеченський підрозділ "Ахмат" відзначився "сміливістю" на передовій. "Кадирівці" їхали та не доїхали на підмогу до окупантів на передовій.

Раніше, 1 вересня, OSINT-розслідувач повідомив, що чеченські добровольці, які воюють у лавах ЗСУ, у межах контрнаступу в Запорізькій області вибили російських окупантів із позиції в Запорізькій області.