ЗС РФ під Бахмутом чекали на підмогу "кадирівців", але ті не доїхали, і росіян розбили,— Жорін

Окупанти влаштували "виставу" для ЗСУ з очікуванням бійців батальону "Ахмат", розповідає Максим Жорін.

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Чеченський підрозділ "Ахмат" вчергове відзначився "сміливістю" на передовій. Вони їхали і не доїхали на підмогу до окупантів на передовій. Про це "Еспресо" розповів майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

За його словами, південніше Кліщіївки ситуація складна, але попри це ЗСУ витискають тут окупантів, і ті не можуть тут втриматися.

"Ми бачимо на деяких позиціях навіть певну паніку, бачимо як вони інколи втікають. Нещодавно спостерігали досить показову "виставу", коли на одну з позицій ворога, яку ми вибивали, до них мав на підкріплення прийти підрозділ "Ахмат", але щось його довго-довго чекали і не дочекалися, щось він не з'явився", — розповів Максим Жорін.

Він додав, що російські загарбники намагаються триматися, але їм це не вдається.

"Тиск наших штурмовик підрозділів, наших штурмових груп настільки великий, що втриматись на позиціях вони не можуть", — каже Жорін.

Нагадаємо, що на Донеччині ЗСУ витискають росіян із Кліщіївки. Понад половина населеного пункту вже під контролем Сил оборони України. Окупанти контролюють лишепівтори вулиці в селі.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вдалося просунутися на південь від Бахмута. ЗС РФ тим часом продовжують власні наступальні дії на Бахмутському напрямку, але попередньо без успіхів.