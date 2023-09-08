"Справи в них дуже складні": ЗС РФ не витримують піхоту ЗСУ і відступають з Кліщіївки, — Жорін

Перевага на сьогоднішній день на цьому напрямку за українською піхотою. Росіяни втратили майже всю завезену сюди техніку і не можуть витримати натиску ЗСУ, говорить Максим Жорін.

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На Донеччині в районі Бахмута ЗСУ витискають росіян із Кліщіївки. Понад половина населеного пункту вже під контролем ЗСУ. Окупанти контролюють лише околиці села. Про це повідомив майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін, інформує "Еспресо".

Він зазначив, що окупати постійно намагаються відступати.

"Понад половина населеного пункту контролюється українськими силами. Залишилось, мабуть, півтори вулиці, які ще частково намагається контролювати ворог, але йому це дуже погано вдається. По всій лінії Кліщіївка — Андріївка — Курдюмівка ворог зазнає щоденно величезних втрат в особовому складі, і вимушений відкочуватись назад просто находу, створюючи собі нові позиції, на яких намагається закріпитись", — розповів заступник командира 3-ї ОШБр.

Максим Жорін говорить, що на цій ділянці фронту перевага на боці Сил оборони за українською піхотою.

"Росіяни не вивозять нашу піхоту. Так, в них є перевага в артилерії, авіації навіть по безпілотниках в якомусь плані. Але коли стикаються в ближньому бою з нашою піхотою, то вони цього бою не вивозять і завжди вимушені відступати з втратами. Інколи вони намагаються битись та триматись, але майже завжди це закінчується однаково: загиблі, полонені і відступ", — зазначив Жорін.

Також за його словами, на цій ділянці фронту окупанти не можуть використовувати важку техніку.

"Ми створили такі умови для ворога, що за останній час вони майже не мають змоги користуватись своєю технікою. Тобто танки, БМП, все що в них було, особливо в десантників, майже вся ця техніка вже знищена. Я думаю, найближчим часом їм доведеться взагалі вже перейти за залізничну дорогу. Тому, що справи в них дійсно дуже складні", — розповів майор ЗСУ.

Нагадаємо, що Сили оборони мають успіхи на південь від Бахмуту. Бійці "відвойовують позиції в цьому районі", відбуваються атаки у 5 точках на відстані від 5 до 13 км від населеного пункту.

Раніше повідомлялося, що згідно з опублікованими картами ресурсу Deepstate спостерігається динаміка наступу Сил оборони на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.