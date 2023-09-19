Обострение в Карабахе: протестующие в Ереване начали штурм здания правительства (видео)

После обстрелов со стороны Азербайджана жители армянской столицы вышли на главные площади города с лозунгами. Помимо здания правительства заблокировано оказалось и посольство РФ.

Жители Еревана начали выходить на акции протеста к зданию правительства Армении из-за из-за обстрелов в Карабахе со стороны Азербайджана. Местные СМИ вели с места прямую трансляцию 19 сентября.

На опубликованных кадрах видно, что мирные протесты с лозунгами постепенно переросли в штурм здания правительства. Обострилась ситуация после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался начинать боевые действия в ответ.

"Армения не участвует в военных действиях. Сейчас мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий", — заявил он.

Люди настроены решительно, поэтому заблокировали все входы в здание и продолжают требовать принятия решительных действий.

Российские СМИ тем временем сообщают, что полиция Еревана начала применять шумовые гранаты у здания Кабмина, но это не остановило столкновения.

Участники акции протеста в Ереване начали штурмовать здание правительства Фото: Скриншот Участники акции протеста в Ереване начали штурмовать здание правительства Фото: Скриншот

Также участники акции протеста заблокировали посольство России в Армении, в связи с чем его сотрудники не могут уйти домой.

"Здание посольства заблокировали. Перед зданием у главного входа много демонстрантов. Задний вход тоже заблокирован, но сколько людей с той стороны непонятно. Информация о детях и женах, которых якобы привезли в посольство, не соответствует действительности. Родные сидят по домам им ничего не угрожает", — заявил собеседник в комментарии росСМИ.

В Службе национальной безопасности Армении отметили, что в настоящее время в армянских регионах существует реальная опасность организации и проведения массовых беспорядков. Людей призвали не поддаваться провокациям и проявлять высокую гражданскую ответственность, передают местные СМИ.

Также глава блока "Мать Армения" Андраник Теванян, как сообщает издание "Sputnik Армения", призвал политические силы начать процесс отставки Никола Пашиняна.

"Мы не имеем права и не можем остановить эту борьбу, но мы должны довести ее до победного конца. Есть один путь – мы все продолжаем оставаться здесь. Призываю всех жителей столицы и областей собраться на площади Республики. "Чем более многолюдной и мирной будет эта операция, тем быстрее и легче мы устраним Никола Пашиняна", — сказал он.

Обострение в Карабахе: позиция Азербайджана

Пока в армянской столице продолжаются протесты, в Минобороны Азербайджана выступили с новым заявлением. Представители оборонительного ведомства отметили, что локальные антитеррористические мероприятия в Карабахе успешно продолжаются.

"Более 60 боевых постов перешли под контроль Азербайджана. Уничтожено до 20 военных автомобилей, более 40 артиллерийских установок, более 30 минометов, 2 зенитно-ракетных комплекса, более 6 станций радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.

Отдельно в Минобороны Азербайджана добавили: "Призываем Вооруженные силы Армении в Карабахском экономическом районе Азербайджана сложить оружие и сдаться".

Напомним, 19 сентября сообщалось, что Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Карабахе. В Баку утверждают, что это необходимо для восстановления конституционного строя.

Позже в Минобороны Армении заявили, что их войск нет в Карабахе.

Также в правительствах Франции и Германии отреагировали, заявив, что Азербайджан нарушил обещания, которые дал во время международных мирных переговоров.