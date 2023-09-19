Замороженная война: Дуда на Генассамблее ООН предупредил о планах России в Украине

По словам польского президента, Россия мечтает о восстановлении своей "имперской мощи" и пытается диктовать условия другим народам. Чтобы этого не допустить, важно помочь Украине восстановить свою территориальную целостность.

Президент Польши Анджей Дуда в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке призывал "мужественных и дальновидных" лидеров противостоять "имперской политике" Владимира Путина и предупредил о последствиях "замораживания" войны. Об этом 19 сентября сообщает британское издание The Guardian.

Дуда отмечает, что полномасштабная агрессия России в Украине вызвала "глобальные проблемы" и испытание для мирового порядка.

"Сегодня мир стоит перед невиданной угрозой", говорит Дуда. Он подчеркивает, что Польша, исходя из своей истории и опыта, лучше всего понимает трагедию Украины. В этом контексте он напоминает о вторжении нацистской Германии в Польшу в 1939 году.

"Россияне вновь показали свое истинное лицо, считая, что они должны диктовать условия окружающим народам. Но мы говорим "нет", — заявляет Дуда.

Польский президент также подчеркнул, что Россия мечтает о восстановлении своей "имперской мощи", но подчеркивает, что этого не произойдет.

"Эти времена остались в прошлом", — говорит Дуда.

Дуда призывает к завершению жестокой войны в Украине и отказу от идеи "замороженного конфликта". Он подчеркивает, что восстановление полной территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ является ключевым аспектом урегулирования конфликта.

Также президент Польши отметил, что Варшава активно поддерживает инициативы по привлечению России к ответственности за нарушение международного права и поддерживает работу международных судов по рассмотрению этого вопроса.

Генассамблея ООН в Нью-Йорке — что известно

78-я Генассамблея ООН продлится с 19 по 26 сентября. Более 140 глав государств и правительств соберутся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. При этом лидеры России, Франции, Великобритании и Китая не объявляли своего участия в ассамблее. По информации агентства АР, президент Франции Эмануэль Макрон, который регулярно присутствовал на дебатах Генассамблеи, будет отсутствовать, так как ожидается визит короля Великобритании Чарльза III. Примечательно, что это могло бы стать первым выступлением на Генассамблее для британского премьера Риши Сунака, но он отметил свою занятость.

В ходе Генассамблеи ООН впервые с полномасштабного вторжения России выступил с трибуны президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал России, однако история показала, что именно Россия должна была подвергнуться ядерному разоружению.