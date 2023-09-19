"Спросите Пригожина": Украина знает о попытках "теневых договоренностей" с РФ, — Зеленский (видео)

Глава государства подчеркнул, что Россия "превращает в оружие" в своей войне против Украины все: от продовольствия и энергии до похищенных детей.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций заявил, что знает о попытках определенных сторон заключить "теневые сделки" с Россией. Он призвал международное сообщество не доверять РФ и не вести закрытые переговоры.

"Мне известно о попытках заключить какие-то теневые сделки за кулисами. Злу нельзя доверять. Спросите Пригожина, стоит ли доверять обещаниям Путина. Пожалуйста, услышьте меня. Пусть единство решает все открыто", — подчеркнул он.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что предложенная им Украинская формула мира "стала основой для обновления имеющейся архитектуры безопасности".

"Теперь мы можем восстановить действие Устава ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах. Завтра я представлю детали на специальном заседании Совета безопасности ООН. Формула не только об Украине", — сказал президент.

По его словам, более 140 государств и международных организаций полностью или частично ее поддержали.

"Она предлагает решения и шаги, которые остановят все формы превращения в оружие, которые были применены Россией против Украины и других стран и могут быть использованы другими агрессорами", — добавил Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что Россия "превращает в оружие" в своей войне против Украины все: от продовольствия и энергии до похищенных детей.

Он отмечает, что несмотря на то, что в мире есть различные соглашения, которые ограничивают вооружение, "но не существует реальных ограничений на использование продовольствия, энергии и других вещей в качестве оружия".

"Каждое десятилетие Россия начинает новую войну . Части территории Молдовы и Грузии остаются оккупированными. Россия превратила Сирию в руины. И если бы не Россия, химическое оружие никогда не было бы там применено. Россия почти поглотила Беларусь, угрожает Казахстану и странам Балтии", — заявил Зеленский.

Он также отметил, что неприменение ядерного оружия не предотвратило массовое уничтожение.

"Украина отдала свой третий по величине ядерный арсенал. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранительницей такой силы. Но дальнейшая история доказала, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще тогда, в 1990-х. Россия заслуживает разоружения и сейчас: террористы не имеют права владеть ядерным оружием. Пока ядерное оружие остается на своих местах, массовое уничтожение набирает обороты", — сказал глава государства.

Зеленский ранее заявлял, что имеет для ООН "четкое предложение", главным принципом, который будет обсуждаться, является территориальная целостность страны: ООН должна иметь инструменты, которые позволят останавливать агрессии и предотвращать их.