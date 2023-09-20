"Доказали устойчивость": танки Abrams от США приедут в Украину через несколько дней, — WP

По словам журналистов, сейчас украинские силы реализуют многовекторную стратегию в своем продолжающемся наступлении, однако такой подход усилил опасения партнеров по поводу затяжного конфликта.

Американские танки M1A1 Abrams в течение нескольких дней попадут в Украину. Об этом пишет издание Washington Post со ссылкой на анонимного американского чиновника.

Также сообщается, что министр обороны США Ллойд Остин также 19 сентября сообщил, что танки в скором времени будут Украине. По его словам, Штаты выделили 76 миллиардов долларов на прямую помощь Киеву в сфере безопасности, в том числе 40 млрд после начала полномасштабного вторжения РФ.

Остин заявил, что США и союзники "доказали устойчивость" в вопросе помощи Украине. По его словам, сейчас Киеву нужно больше артиллерийских боеприпасов, а также средств противовоздушной обороны.

"ПВО по-прежнему является самой большой потребностью Украины для защиты неба, гражданского населения и городов, а также невинных людей вдали от поля боя", — заявил Остин.

Журналисты отметили, что сейчас украинские силы реализуют многовекторную стратегию в своем продолжающемся наступлении. Хотя некоторые официальные лица США отмечают, что такая тактика позволила сэкономить рабочую силу и технику, такой подход также усилил опасения партнеров по поводу затяжного конфликта.

Напомним, что 19 сентября стало известно, что Украина отказалась от новой партии танков Leopard 1A5 из Германии. По информации журналистов, украинские специалисты осмотрели немецкую технику в Польше и увидели результат, который разочаровал. Танки нуждаются в колоссальном ремонте.

Уже на месте оказалось, что бронированная техника была сильно изношена во время обучения украинских солдат в Германии. Теперь же она нуждается в полноценном ремонте, чтобы смогла нормально функционировать на передовой и бороться с российской агрессией.