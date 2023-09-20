Украинские ДРГ высадились на Козацкий остров под Херсоном и взяли его часть под контроль, — ISW

Украинские диверсионно-разведывательные группы захватили отдельные участки к северу от Антоновского моста. Российский источник также сообщил об ударе ВСУ по штабу 7-й гвардейской горно-десантной дивизии ВС РФ.

В Херсонской области ДРГ ВСУ успешно поработали к северу от Подстепного и на Козацком острове. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 19 сентября.

Накануне российский военный блогер заявил, что несколько небольших украинских диверсионно-разведывательных групп высадились на левом (восточном) берегу Днепра. В частности, он утверждал, что ВСУ высадились к северу от Подстепного (примерно 12 км к востоку от Антоновского моста) и на Козацкий остров (к северо-западу от Новой Каховки), и что украинские силы контролируют северную часть Козацкого острова.

Кроме этого российский инсайдерский источник утверждал, что Силы обороны нанесли удар по штабу российской 7-й гвардейской горно-десантной дивизии в Херсонской области.

"ISW не нашло визуального подтверждения этого заявления, а другие российские источники не делали подобных заявлений", — пишут аналитики Института.

Напомним, что потери ВС РФ сильно возросли на западе Запорожской области на фоне контрнаступления ВСУ. Россияне могли столкнуться с нехваткой боеспособных подразделений, которые их командование могло бы перебросить на этот участок фронта.

Ранее сообщалось, что ВСУ показали уничтожение трех катеров ВС РФ на Херсонщине. Бойцы ВСУ нанесли удар по катерам ВС РФ с помощью дронов украинского производства.