"Не надо бояться страшных цифр": в ВР рассказали об условиях и сроках усиления мобилизации

В Украине могут усилить призыв в армию, если враг мобилизует большое количество людей. Секретарь комитета Рады по нацбезопасности Роман Костенко подчеркнул, что на активный набор оккупантов "надо реагировать".

Россияне могут мобилизовать от 400 до 700 тысяч мужчин, поэтому в Верховной Раде не исключают усиления мобилизации и в Украине. Об этом в комментарии "ТСН" подробнее рассказал нардеп и секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

"Если они будут набирать больше людей, то нам надо будет также реагировать на это. Если нам надо будет больше людей, то будем набирать больше. Если мы увидим, что россияне мобилизуют 700 тысяч, то нам нужно понять то, как мы будем на это реагировать. Не исключено, что надо будет увеличивать", — отметил он.

Нардеп заявил, что новая волна мобилизации в России может состояться уже в ближайшее время.

"Различные органы, разведка говорили, что это может произойти осенью", — добавил Костенко.

Военный эксперт Петр Черник убежден, что мобилизация в Украине "будет проходить ровно так, как идет". Он описал противостояние на передовой как войну качества против количества.

Эксперт подчеркнул, что РФ имеет большой мобилизационный ресурс — в пределах полутора миллионов человек.

"Не надо бояться этих страшных цифр — их надо понимать, с ними надо работать. Если мы капитулируем, то нам устроят следующий геноцид. Такой, какого еще не было в мире. Надо рассуждать, сколько боекомплекта, мотивации и мастерства нам нужно на поле боя, чтобы перемолоть врага. Справимся ли мы? Справимся. К большому сожалению, все удлинится во времени. Вот и все", — объяснил Черник.

Напомним, адвокат Богдан Пересада объяснил, кто сейчас не подлежит мобилизации в Украине и нужно ли вставать на воинский учет волонтерам.

На сайте Верховной Рады 18 сентября появился законопроект о внесении данных из нескольких министерств в электронный реестр военнообязанных. Эксперты объяснили, о какой информации идет речь и на кого могут повлиять изменения.