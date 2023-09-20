БПЛА атаковал резервуар с топливом в Сочи: росСМИ опубликовали кадры с моментом взрыва (видео)

Площадь возгорания была около 100 квадратных метров. После взрыва на месте нашли обломки от неизвестного беспилотника.

Утром 20 сентября в Сочи местные жители слышали звуки взрывов, на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) занялся пожар. Об этом сообщил мэр города Сочи Александр Копайгородский в Telegram.

"Нахожусь в Адлере (район в Сочи, — ред.) на улице Авиационной, где рано утром на складе ГСМ произошло возгорание, здесь развернут оперативный штаб", — сказал Александр Копайгородский.

Он отметил, что спасатели потушили пожар, площадь возгорания якобы была около 100 квадратных метров. По словам Копайгородского, никто из людей не пострадал, а причины происшествия выясняются. Также в штатном режиме продолжает работает аэропорт и вся транспортная система.

Мэр города Сочи добавил, что на месте были задействованы 15 единиц техники и более 60 сотрудников экстренных и аварийных служб.

Кроме этого, росСМИ опубликовали видео с моментом взрыва резервуара с топливом. После инцидента на месте нашли обломки от неизвестного беспилотника.

Пожар в Сочи: что известно

Примерно в 5:15 утра 20 сентября в городе Сочи в РФ прогремел взрыв, а над городом поднялся столб черного дыма. Позже стало известно, что неподалеку от аэропорта в Адлерском районе загорелся резервуар с топливом. Российские власти заявили, что причины пожара неизвестны.

Напомним, в ночь на 18 сентября в городе Белгород в РФ неизвестные подожгли конструкцию "Z", которая была установлена возле пр. Ватутина. По словам мэра Белгорода Валентина Демидова, конструкция почти не пострадала.

15 сентября в Самаре в России произошел масштабный пожар. По данным росСМИ, на территории подшипникового завода загорелось масло.