"Инициатива за нами": эксперты назвали причину провала наступления ВС РФ на линии Купянск-Лиман

По словам начальника Восточной группировки ВСУ Ильи Евлаша, россияне "изрядно получили на орехи" во время своей попытки наступать. Кроме того, провал признал даже глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, как отметил эксперт Александр Мусиенко.

Российские оккупанты пытались наступать по линии Лиман-Купянск, однако в результате это ни к чему не привело. Эксперты в комментарии изданию "РБК-Украина" назвали несколько причин провала ВС РФ.

По состоянию на сейчас можно констатировать, что наступление войск противника на линии Лиман-Купянск фактически остановилось. Соответственно, планы российского командования также провалились, ведь они не были готовы к сопротивлению со стороны ВСУ.

В течении месяца ни один населенный пункт на этом направлении так и не перешел под контроль Российской Федерации, а максимальное продвижение составило до 2 километров.

Начальник пресс-службы Восточной группировки Илья Евлаш отметил, что одна из причин, почему бои утихли, стало что, что ВС РФ "изрядно получили на орехи" в районе Новоегоровки Луганской области.

Другие эксперты отметили, что Россия так и не смогла оттянуть с южного направления подразделения украинских военных и контрнаступление ВСУ продолжилось на всех направлениях не в пользу противника.

Эксперты рассказали, почему наступление ВС РФ на Лиман и Купянск считается провальным Фото: DeepStateMAP Эксперты рассказали, почему наступление ВС РФ на Лиман и Купянск считается провальным Фото: DeepStateMAP

"Провал признал даже российский министр обороны Сергей Шойгу, который заявил, что армия находится в активной обороне. Более того, сейчас инициатива за нами. Именно наши войска заставляют противника маневрировать так, как нужно нам, а не так, как хотят оккупанты", — рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко также отметил, что ВС РФ не были готовы к сопротивлению, поэтому их кампания выдохлась.

"А все почему? Потому что стянутые на ось группы войск "Центр" и "Запад" не достаточно укомплектованы и не имели возможностей для наступательных операций по широкому фронту, особенно, когда нужно прорывать украинскую оборону", — говорится в сообщении.

Напомним, 12 сентября в ВСУ рассказали о попытках ВС РФ пробить оборону под Купянском. Российское командование пытается прорвать линию обороны ВСУ, повторяя тактику "вагнеровцев". Для этого устраивает "мясные" штурмы, в которых участвуют бывшие заключенные.