"Хорошо получили по зубам": под Купянском наступление россиян замедлилось, — спикер ВСУ

В районе Новоегоровки противнику был нанесен серьезный ущерб. Теперь россиянам необходимо перегруппироваться после получения "на орехи", заявил спикер ВСУ.

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Темпы наступления российских войск на Купянском направлении в последнее время замедлились. Вероятно, противник формирует новые подразделения и пытается перегруппироваться после понесенных потерь. Об этом 17 сентября рассказал спикер пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По его словам, российским войскам был нанесен серьезный ущерб в районе населенного пункта Новоегоровка, после чего противник вынужден был перегруппироваться.

"Прежде всего, это связано с тем, что они хорошо по зубам получили возле Новоегоровки. А во-вторых, мне кажется, это связано с формированиями их подразделений. Они перегруппировываются после получения "на орехи" от Вооруженных сил Украины", — рассказал Евлаш.

Карта боевых действий на Купянском направлении. Источник: deepstatemap

Спикер добавил, что украинские бойцы за время войны уже знают противника, поэтому готовятся к разным сценариям и развитием событий, а разведчики вскрывают планы россиян.

Также Евлаш сообщил о количестве войск РФ, сосредоточенных на всем Восточном фронте — всего на участках боевого соприкосновения противник имеет около 150 тысяч личного состава ВС РФ, около 1000 танков, около 3000 бронированных машин, около 1000 артиллерийских систем и около 600 РСЗО.

"Мощная группировка, однако благодаря нашим умелым действиям, отваге, храбрости и опыту наших защитников мы удерживаем их и не даем прорвать нашу оборону. Более того, меньшими силами, несмотря на доминирование противника в воздухе, мы продолжаем идти вперед", — сказал Евлаш, подчеркнув при этом, что потери россиян превышает в 7 раз потери Сил обороны.

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