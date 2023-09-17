"Добре отримали по зубах": під Куп'янськом наступ росіян сповільнився, — спікер ЗСУ

У районі Новоєгорівки противнику було завдано серйозної шкоди. Тепер росіянам необхідно перегрупуватися після отримання "на горіхи", заявив речник ЗСУ.

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Темпи наступу російських військ на Куп'янському напрямку останнім часом сповільнилися. Імовірно, противник формує нові підрозділи і намагається перегрупуватися після понесених втрат. Про це 17 вересня розповів речник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

За його словами, російським військам було завдано серйозної шкоди в районі населеного пункту Новоєгорівка, після чого противник змушений був перегрупуватися.

"Перш за все, це пов'язано з тим, що вони добре по зубах отримали біля Новоєгорівки. А по-друге, мені здається, це пов'язано з формуваннями їхніх підрозділів. Вони перегруповуються після отримання "на горіхи" від Збройних сил України", — розповів Євлаш.

Карта бойових дій на Куп'янському напрямку. Джерело: deepstatemap

Спікер додав, що українські бійці за час війни вже знають супротивника, тому готуються до різних сценаріїв і розвитком подій, а розвідники розкривають плани росіян.

Також Євлаш повідомив про кількість військ РФ, зосереджених на всьому Східному фронті — загалом на ділянках бойового зіткнення противник має приблизно 150 тисяч особового складу ЗС РФ, приблизно 1000 танків, приблизно 3000 броньованих машин, приблизно 1000 артилерійських систем і приблизно 600 РСЗВ.

"Потужне угруповання, однак завдяки нашим умілим діям, відвазі, хоробрості та досвіду наших захисників ми утримуємо їх і не даємо прорвати нашу оборону. Більше того, меншими силами, незважаючи на домінування противника в повітрі, ми продовжуємо йти вперед", — сказав Євлаш, наголосивши при цьому, що втрати росіян перевищують у 7 разів втрати Сил оборони.

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