Морили голодом и издевались: на Львовщине задержали работников ТЦК, которые били мужчину (видео)

Установлено, что фигуранты удерживали потерпевшего в помещении военкомата несколько дней и заставляли "добровольно" пройти военно-врачебную комиссию.

В Самборе на Львовщине задержали задержали заместителя начальника одного из отделов районного ТЦК и СП и военнослужащего-водителя этого отдела, причастных к избиению мужчины и его незаконного содержания его в помещении военкомата. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Следствием установлено, что 19 сентября 2023 года военнослужащий-водитель избил гражданина и угрожал ему оружием. Он наносил удары пострадавшему по телу и лицу руками и ногами. Видео избиения выложили в сеть.

Установлено, что фигуранты удерживали потерпевшего в помещении военкомата от 12 сентября 2023 года. Его морили, били и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию.

"Решается вопрос сообщения им о подозрении в незаконном лишении свободы, пытках и превышении военным лицом служебных полномочий (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)", — говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Напомним, что во Львовской области будут судить офицера ВСУ, который 24 июня избил солдата после того, как увидел, что тот неподалеку палатки справляет естественные надобности.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске суд вынес приговор офицеру одной из частей НГУ по делу об избиении им солдата срочной службы.