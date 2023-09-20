Завербовали в СССР: в Николаевской области СБУ задержала агентурную сеть РФ (фото, видео)

Во время обысков у участников агентурной сети нашли документы РФ, запрещенную коммунистическую символику и незарегистрированное оружие. Им объявили о подозрениях.

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила и задержала всех участников агентурной сети Российской Федерации в Николаевской области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой на Николаевщине нейтрализована агентурная сеть Главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ), — говорилось в сообщении.

Отметили, что агентурная сеть собирала разведданные о количестве и видах украинской военной техники, которая приезжает в область для ремонта и техобслуживания. Руководителем группы был работник местного оборонного предприятия. Российская разведка его завербовала во время учебы в военном институте во времена СССР. С институтских времен он находился в "режиме ожидания" и был "расконсервирован" после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Согласно инструкциям ГРУ в Николаевской области мужчина создал собственную агентурную сеть, в состав которой привлек жену, которая также работала на оборонном заводе, и двух знакомых из Николаева и Очакова.

Они действовали по двум направлениям разведывательно-подрывной деятельности — супруги российских агентов собирали данные об имеющихся образцах и техническом состоянии вооружения ВСУ на оборонном предприятии, используя доступ к секретной документации и другим закрытым сведениям; другие двое агентов отслеживали места базирования и маршруты перемещения подразделений Сил обороны, которые были привлечены для обороны Николаевской области или контрнаступления на южном фронте.

Российская агентура передавала полученные данные своему руководителю, который должен был "отчитываться" непосредственно перед "куратором" из ГРУ через анонимные чаты в одном из мессенджеров.

В СБУ рассказали, что контрразведчики своевременно разоблачили агентурную сеть и при попытке передачи разведданных задержали всех ее участников. Сотрудники СБУ провели обыски, во время которых изъяли документы РФ, запрещенную коммунистическую символику и незарегистрированное оружие.

Фото: СБУ

В результате троим задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), а четвертому — по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения, боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ). Все злоумышленники находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение.

Напомним, 18 сентября стало известно, что восьмерым боевикам "ЛНР" и "ДНР", которых украинские бойцы взяли в плен в Донецкой и Херсонской областях, объявили подозрения в государственной измене. Они вступили в ряды Вооруженных сил Российской Федерации и воевали о Украины.

В тот же день в пресс-службе СБУ сообщили, что 34-летнему Султану Паштову — боевику батальона "Чибис" 16-й отдельной бригады главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ) сообщили о подозрении, ведь обнаружили, что он участвовал в совершении военных преступлений против гражданских украинцев.