Промышленность остановилась: дефицит воды в оккупации привел к большой безработице, — ЦНС

В украинском подполье отметили, что сейчас российские захватчики удовлетворяют лишь 60% потребностей оккупированных территорий. Пресной воды не хватает даже для мирных жителей, что нарушает международное право.

Россияне на временно оккупированных территориях Украины не могут запустить полноценную работу захваченной промышленности. Всему виной стал дефицит воды. Об этом сообщили в пресс-службе Центра национального сопротивления 20 сентября.

По информации украинского подполья, у россиян возникли новые проблемы на временно оккупированных территориях Украины, где они не могут удовлетворить базовые потребности мирного населения.

Из-за дефицита пресной воды фактически невозможно запустить в работу промышленных объектов, которые сейчас находятся под временным контролем Российской Федерации.

"Сейчас оккупанты удовлетворяют потребности захваченных регионов востока на 60%, из-за чего воды не хватает даже на удовлетворение потребностей местного населения. Следовательно, существует угроза для отопительного сезона. В таких условиях о полноценном запуске работы промышленных объектов речь не идет, в частности, проблемы имеет нефтехимическая промышленность и лесопереработка", — говорится в сообщении.

Такие проблемы российских оккупантов привели к тому, что в регионе высокий уровень безработицы и люди не могут себя обеспечивать.

В Центре национального сопротивления отдельно добавили, что согласно международному праву, именно на российских оккупантов перекладывается ответственность за обеспечение жизнедеятельности жителей региона.

Напомним, 17 сентября в Центре национального сопротивления сообщали, что РФ создает предпосылки для новой экологической катастрофы в Запорожской области. Оккупационная "администрация" уже начала расчистку русла реки Молочная и подготовку к инженерным работам. Такие действия могут привести к дефициту питьевой воды в городе Мелитополь.