РФ создает предпосылки для новой экологической катастрофы в Запорожской области, — ЦНС

По информации украинского подполья, оккупационная администрация уже начала расчистку русла и подготовку к инженерным работам. Такие действия могут привести к дефициту питьевой воды в городе Мелитополь.

Related video

Оккупационная администрация на временно оккупированной территории (ВОТ) Запорожской области планирует использовать воды реки Молочная для наполнения оросительных каналов, сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Из-за обмеления Северо-Крымского канала в результате подрыва РФ дамбы Каховской ГЭС на юге Херсонской, Запорожской областей и в Крыму обострился вопрос с водоснабжением и орошением сельскохозяйственных земель.

По информации украинского подполья, в связи с этим ВОТ Запорожской области незаконно посетил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. Он провел встречу с так называемым "заместителем председателя совета министров — министром АПК и продовольственной политики" Светланой Шевченко.

"В частности оккупационная администрация предложила использовать воды реки Молочная, которая является крупнейшей на ВОТ Запорожской области, и осуществить переброску ее стока в оросительные каналы. Оккупационная администрация уже начала расчистку русла и подготовку к инженерным работам", — говорится в сообщении ЦНС.

В Центре сопротивления считают, что такое решение может привести к увеличению солености воды в Азовском море, а также дефициту питьевой воды в г. Мелитополь. Также такие действия противника создают предпосылки для еще одной экологической катастрофы на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Напомним, 14 сентября сообщалось, что россияне массово едут на ВОТ Украины на заработки. По данным журналистов, уровень заплаты для вакансий на оккупированных территориях несколько выше среднего по России, поскольку оккупированные регионы получили большое финансирование на строительство.

Кроме того, воин ВСУ из Донецка собрал имена участников "выборов" на ВОТ. На временно оккупированной территории нашлась почти тысяча человек, которые решили приобщиться к фейковым выборам РФ.