РФ створює передумови для нової екологічної катастрофи у Запорізькій області, — ЦНС

За інформацією українського підпілля, окупаційна адміністрація уже розпочала розчищення річища та підготовку до інженерних робіт. Такі дії можуть призвести до дефіциту питної води у місті Мелітополь.

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Окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території (ТОТ) Запорізької області планує використати води річки Молочна для наповнення зрошувальних каналів, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Через обміління Північнокримського каналу внаслідок підриву РФ дамби Каховської ГЕС на півдні Херсонської, Запорізької областей та у Криму загостилось питання з водопостачанням та зрошенням сільськогосподарських земель.

За інформацією українського підпілля, у зв’язку з цим ТОТ Запорізької області незаконно відвідав заступник міністра сільського господарства РФ Андрій Разін. Він провів зустріч з так званим "заступником голови ради міністрів – міністром АПК та продовольчої політики" Світланою Шевченко.

"Зокрема окупаційна адміністрація запропонувала використати води річки Молочна, що є найбільшою на ТОТ Запорізької області, та здійснити перекидання її стоку у зрошувальні канали. Окупаційна адміністрація уже розпочала розчищення річища та підготовку до інженерних робіт", — йдеться у повідомленні ЦНС.

В Центрі спротиву вважають, що таке рішення може призвести до збільшення солоності води в Азовському морі, а також дефіциту питної води у м. Мелітополь. Також такі дії противника створюють передумови для ще однієї екологічної катастрофи на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що росіяни масово їдуть на ТОТ України на заробітки. За даними журналістів, рівень заплати для вакансій на окупованих територіях дещо вищий за середній по Росії, оскільки окуповані регіони отримали велике фінансування на будівництво.

Крім того, воїн ЗСУ з Донецька зібрав імена учасників "виборів" на ТОТ. На тимчасово окупованій території знайшлась майже тисяча осіб, які вирішили долучитись до фейкових виборів РФ.