"Дипломатія" невизнаних "республік": росіяни планують відкрити посольства КНДР на ТОТ, — ЦНС

"Дипломатичні представництва", за даними підпілля, можуть з’явитися у Донецькій та Луганській областях. Головним завданням установ буде завезення корейців на окуповані території, щоб ті допомагали з будівництвом.

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У тимчасово окупованих Донецькій та Луганській областях з’являться "представництва" Північної Кореї. Деталями 17 вересня поділились у Центрі національного спротиву (ЦНС).

Відповідні домовленості стосовно ТОТ президент Росії Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин ухвалили під час зустрічі в Амурській області 13 вересня.

"Головне завдання цих псевдодипломатичних установ не посилення економічної взаємодії чи сприяння туризму (бо цих речей не існує в КНДР), а сприяння завезенню на ТОТ робітників та залучення північнокорейських громадян до виконання будівельних робіт у цих регіонах", — зазначили у ЦНС.

Як підкреслили у центрі, такі дії підтверджують, що РФ не має достатньо власних працівників або трудових мігрантів з Центральної Азії. Країні-агресорці потрібна додаткова робоча сила для будівництва в інтересах "адміністрацій" і війська.

"Весною-літом цього року вже були зафіксовані спроби вербування трудових мігрантів до лав окупаційного війська", — повідомили у ЦНС.

У центрі не виключають, що робочі загони корейців також можуть застосувати для підтримки російських загарбників. Наприкінці липня у Донецькій та Луганській областях вже з’явились "регіональні представництва" МЗС РФ.

"Їхнім завданням було визначено залучення іноземних громадян до трудової міграції та сприяння створенню підприємств іноземцями у цих регіонах. Також працівники цих "представництв" мають проводити активну роботу зі створення нових "дипломатичних представництв", "консульських установ" та "представництв іноземних (міжнародних) організацій", щоб мати можливість надалі говорити про "міжнародне визнання" приналежності цих територій до РФ", — проінформували в ЦНС.

У центрі зазначили, що до 2022 року цю роль відігравали "представники, так званої, Співдружності невизнаних держав", тобто Абхазія, Нагірно-Карабаська Республіка, Гагаузія, Придністровська Молдавська Республіка і Південна Осетія. Їхні представники регулярно відвідували захоплений Крим та тимчасово окуповані території на сході України.

Нагадаємо, 12 вересня у РФ прибув з візитом президент КНДР Кім Чен Ин. Його зустрічали з червоною доріжкою та дерев’яними сходами. Припускалося, що лідер обговорюватиме з колегою Володимиром Путіним постачання зброї.

Однак 13 вересня у ГУР повідомили, що домовленість про постачання зброї з Північної Кореї не була б новиною, адже це відбувається вже півтора місяця. За даними розвідки, країни домовились про відвантаження мільйонних партій снарядів.