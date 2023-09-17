"Дипломатия" непризнанных "республик": россияне планируют открыть посольства КНДР на ВОТ, — ЦНС

"Дипломатические представительства", по данным подполья, могут появиться в Донецкой и Луганской областях. Главной задачей учреждений будет завоз корейцев на оккупированные территории, чтобы те помогали со строительством.

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Во временно оккупированных Донецкой и Луганской областях появятся "представительства" Северной Кореи. Деталями 17 сентября поделились в Центре национального сопротивления (ЦНС).

Соответствующие договоренности относительно ВОТ президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли во время встречи в Амурской области 13 сентября.

"Главная задача этих псевдодипломатических учреждений не усиление экономического взаимодействия или содействие туризму (потому что этих вещей не существует в КНДР), а содействие завозу на ВОТ рабочих и привлечение северокорейских граждан к выполнению строительных работ в этих регионах", — отметили в ЦНС.

Как подчеркнули в центре, такие действия подтверждают, что РФ не имеет достаточно собственных работников или трудовых мигрантов из Центральной Азии. Стране-агрессору нужна дополнительная рабочая сила для строительства в интересах "администраций" и войска.

"Весной-летом этого года уже были зафиксированы попытки вербовки трудовых мигрантов в ряды оккупационного войска", — сообщили в ЦНС.

В центре не исключают, что рабочие отряды корейцев также могут применить для поддержки российских захватчиков. В конце июля в Донецкой и Луганской областях уже появились "региональные представительства" МИД РФ.

"Их задачей было определено привлечение иностранных граждан к трудовой миграции и содействие созданию предприятий иностранцами в этих регионах. Также работники этих "представительств" должны проводить активную работу по созданию новых "дипломатических представительств", "консульских учреждений" и "представительств иностранных (международных) организаций", чтобы иметь возможность в дальнейшем говорить о "международном признании" принадлежности этих территорий к РФ", — проинформировали в ЦНС.

В центре отметили, что до 2022 года эту роль играли "представители так называемого Содружества непризнанных государств", то есть Абхазия, Нагорно-Карабахская Республика, Гагаузия, Приднестровская Молдавская Республика и Южная Осетия. Их представители регулярно посещали захваченный Крым и временно оккупированные территории на востоке Украины.

Напомним, 12 сентября в РФ прибыл с визитом президент КНДР Ким Чен Ын. Его встречали с красной дорожкой и деревянной лестницей. Предполагалось, что лидер будет обсуждать с коллегой Владимиром Путиным поставки оружия.

Однако 13 сентября в ГУР сообщили, что договоренность о поставках оружия из Северной Кореи не была бы новостью, ведь это происходит уже полтора месяца. По данным разведки, страны договорились об отгрузке миллионных партий снарядов.