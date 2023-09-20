Ракетная атака на базу РФ в Крыму: в ГУР подтвердили причастность к удару, — СМИ

Российские власти заверили, что силы ПВО "успешно" сбили все ракеты, которые летели в направлении военных баз ВС РФ. Однако местные жители утверждают, что в направлении баз выехали кареты медицинской помощи.

Днем 20 сентября жители оккупированного Крыма слышали взрывы и заметили столб дыма в нескольких точках неподалеку от Севастополя. Представители оккупационных властей признали, что атака действительно состоялась. Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов прокомментировал чрезвычайное происшествие в Крыму изданию "Бабель".

Журналисты указали, что Юсов подтвердил ракетную атаку по базе ВС РФ на полуострове. Также отметил, что целью ракет были места дислокации военной техники.

Отметим, на официальных страницах ГУР Минобороны пока нет официального сообщения от пресс-службы ведомства.

Взрывы в Крыму: детали

Первые сообщения о взрывах на оккупированном полуострове стало известно около 12 час. 20 сентября. Из сообщений местных жителей следовало, было громко и дымило возле Инкермана (рядом с бухтой в Севастополе) и возле Верхнесадового (к юго-востоку от Севастополя).

Представители российской власти заявили, что якобы состоялась ракетная атака. Доблестное ПВО России сбило все ракеты, уверяли оккупанты. Между тем в сети опубликовали кадры, на которых видно дым в направлении села Верхнесадового. Кроме того, стало известно об исчезновении электроэнергии на мысе Фиолент (южнее Севастополя), перекрытии рейда в бухте и о скорой помощи, которая направлялась к месту задымления.

На онлайн-карте военных объектов ВС РФ в Крыму указано, что в Верхнесадовом расположен 744-й Центр связи Командования ЧФ РФ. Рядом с Инкерманом — бухты, где пришвартованы военные корабли ВС РФ.

Какие военные объекты ВС РФ расположены возле Инкермана и Верхнесадового Фото: Радіо Свобода

Расстояние от возможных точек попаданий до подконтрольной Украине территории — от 230 до 330 км. Пока не известно, ракеты какого типа достали до целей в оккупированном Крыму.

Расстояние от Инкермана до побережья Украины Фото: Google maps

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал взрывы в оккупированном Крыму. По словам главы государства, эти взрывы "оправданы", так как имеют целью уничтожить оружия ВС РФ. Между тем одна из предыдущих удачных атак по базе РФ на полуострове произошла 13 сентября: тогда ракеты уничтожили два военных корабля и повредили судоремонтный завод.