"Мы должны": Зеленский назвал удары по Крымском полуострову оправданными

По словам президента Украины, россияне хранят на оккупированном полуострове вооружение, которое потом используется для убийств мирного населения. В связи с этим военные вынуждены справляться с угрозой.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что удары по военной инфраструктуре временно оккупированного полуострова вполне оправданы. Об этом он заявил в интервью изданию CNN 20 сентября.

По его словам, американские чиновники солидарны с позицией Украины, поэтому в вопросе Крымского полуострова думают одинаково. Все сообщения о якобы напряженных отношениях между сторонами из-за этого украинский президент назвал дезинформацией.

"Крым – это место, где хранят оружие, чтобы убивать наших мирных жителей. Они стреляют из Крыма по нашей территории. И, конечно, мы должны видеть, откуда летят их ракеты, и нам, по сути, придется с этим справиться", — заявил Владимир Зеленский.

Соответственно, Украина вынуждена уменьшать боевые возможности противника, чтобы не дать ему терроризировать мирное население.

Отдельное внимание было уделено якобы мирному плану, которые предусматривает отказ от украинских территорий. В частности речь идет о предложении бывшего американского президента Дональда Трампа, который заявил о готовности быстро закончить войну.

Владимир Зеленский заявил, что он не против быстро закончить войну и готов воспользоваться планом Дональда Трампа, однако в нем должны быть "красные линии", которые ни в коем случае нельзя переходить. Речь о территориальной целостности Украины.

"Так что если идея состоит в том, чтобы забрать часть нашей территории и отдать президенту России Путину, это не формула мира", — продолжил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский оценил контрнаступление ВСУ и возможную поставку ракет ATACMS. По словам украинского президента, люди, которые не видели войны вблизи, на самом деле не осознают, с каким уровнем угрозы сталкивается атакованная страна, поэтому критика контрнаступления не оправдана.