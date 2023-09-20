Председатель ВВК торговал фиктивными справками о непригодности (фото, видео)

Свои "услуги" медик оценивал в 2 тысячи долларов, а знакомым предоставлял скидку в 50%, рассказали в Офисе генпрокурора.

В Ивано-Франковской области сотрудники правоохранительных структур задержали заместителя директора районной больницы, которого обвинили в торговле фиктивными медицинскими справками о непригодности к военной службе во время мобилизации. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Следователи установили, что нарушитель ставил вымышленные диагнозы военнообязанным мужчинам в Украине. Он их оформлял на стационарное лечение в медицинские учреждения. На самом деле никакого лечения не происходило. Он отпускал уклонистов домой.

Выводы ВВК относительно временной непригодности к военной службе позволяли мужчинам беспрепятственно выехать в другие государства. Свои услуги медик оценивал в 2 тысячи долларов. Однако знакомым он решил делать определенную скидку в 50 процентов. Ему, в случае доказательства вины, грозит 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также в Херсонской области разоблачили сотрудника ТЦК. Он через посредника, требовал и получил от военнообязанного 4500 долларов неправомерной выгоды. За эти средства они пообещали ему предоставить соответствующие документы о признании непригодным к военной службе и снять с воинского учета.

В общем зафиксировано таких 5 фактов. Нарушитель получал взятки за военно-учетных документов со сведениями о непригодности к военной службе.

Напомним, 13 сентября ветеран войны Антон Колумбет призвал реформировать ВВК и предложил решение. Определение степени годности к военной службе, как считает он, должно происходить на этапе приема пополнения в конкретную воинскую часть, что уменьшит риски коррупционной составляющей.