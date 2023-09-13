"Это наркокортель": ветеран войны призвал реформировать ВВК и предложил решение

Определение степени пригодности к военной службе, как считает ветеран и политик Антон Колумбет, должно происходить на этапе приема пополнения в конкретную воинскую часть, что уменьшит риски коррупционной составляющей.

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Ветеран войны с Россией и общественный деятель Антон Колумбет современные военно-врачебные комиссии (ВВК) в Украине "наркокартелем" и предложил их функции переложить на соответствующие инстанции в самих воинских частях. Об этом он рассказал в заметке на "Цензор.НЕТ".

По его мнению, сейчас ВЛК по уровню социальных связей и обобщенным показателям месячных поступлений в свой бюджет превратилась в своеобразную закрытую организацию со своими правилами. По его словам, сотни тысяч тех, кто пытается уклониться от службы, ежемесячно предоставляют взятки, так же как и те, кто пытается уволиться из ВСУ. Ветеран возмутился тем фактом, когда здоровых двадцатилетних мужчин, списывают "вследствие острой реакции на стресс".

"Таких историй тысячи", — сообщил он.

Антон Колумбет считает, что определение степени пригодности к военной службе должно происходить на этапе приема пополнения в конкретную воинскую часть. Практика отправки рекрутов в учебные центры и затем распределения надо менять. По его мнению, в самой воинской части, куда прибывает призывник, должны определять уровень его пригодности. Это якобы уменьшит риски коррупционной составляющей, ведь командование будет заинтересовано в прозрачности процесса, поскольку с новыми бойцами им придется служить и вести боевые действия.

"Комбриг решил выйти в кэш? Набирает гепатитных пенсионеров? Вот ими теперь и воюй", — высказался ветеран.

Кто такой Антон Колумбет

Антон Колумбет — ветеран войны с РФ, общественный деятель и политик. С началом войны в 2014 году проходил службу в 12-м батальоне территориальной обороны, затем в 12-м батальоне 26-й Бердичевской артиллерийской бригады.

Работал в должности первого заместителя Министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. в апреле 2020 года уволился по собственному желанию.

Напомним, 13 сентября в Одесской области СБУ разоблачила на коррупции все руководство ВВК. В течение суток организаторы сделки интенсивно подделывали документы, могли "наштамповать" более 20 фальшивых медсправок.