"Це наркокортель": ветеран війни закликав реформувати ВЛК та запропонував рішення

Визначення ступеня придатності до військової служби, як вважає ветеран та політик Антон Колумбет, повинен відбуватись на етапі прийому поповнення в конкретну військову частину, що зменшить ризики корупційної складової.

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Ветеран війни з Росією та громадський діяч Антон Колумбет сучасні військово-лікарські комісії (ВЛК) в Україні "наркокартелем" та запропонував їхні функції перекласти на відповідні інстанції у самих військових частинах. Про це він розповів у дописі на "Цензор.НЕТ".

На його думку, нині ВЛК за рівнем соціальних зв'язків та узагальненими показниками місячних надходжень свій бюджет перетворилася у своєрідну закриту організацію зі своїми правилами. З його слів, сотні тисяч тих, хто намагається ухилитися від служби, щомісячно надають хабарі, так само як і ті хто намагається звільнитись з ЗСУ. Ветеран обурився тим фактом, коли здорових двадцятирічних чоловіків, списують "внаслідок гострої реакції на стрес".

"Таких історій тисячі", – повідомив він.

Антон Колумбет вважає, що визначення ступеня придатності до військової служби повинен відбуватись на етапі прийому поповнення в конкретну військову частину. Практика відправки рекрутів в навчальні центри і потім розподілення треба змінювати. На його думку, у самій військовій частині, куди прибуває призовник, мають визначати рівень його придатності. Це наче зменшить ризики корупційної складової, адже командування буде зацікавлене у прозорості процесу, оскільки з новими бійцями їм доведеться служити та вести бойові дії.

"Комбриг вирішив вийти в кеш? Набирає гепатитних пенсіонерів? От ними тепер і воюй", – висловився ветеран.

Хто такий Антон Колумбет

Антон Колумбет – ветеран війни з РФ, громадський діяч та політик. З початком війни у 2014 році проходив службу у 12-му батальйоні територіальної оборони, потім у 12-му батальйоні 26-ї Бердичівської артилерійської бригади.

Працював на посаді першого заступника Міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. у квітні 2020 року звільнився за власним бажанням.

Нагадаємо, 13 вересня на Одещині СБУ викрила на корупції все керівництво ВЛК. Протягом доби організатори оборудки інтенсивно підробляли документи, могли "наштампувати" понад 20 фальшивих меддовідок.