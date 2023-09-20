"Это будет решающий момент": ЕС поставит Украине миллион боеприпасов к 2024 году

По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, Украина быстро прогрессирует в проведении реформ и может скоро стать членом Европейского Союза.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз собирается сдержать свое обязательство и поставить Украине миллион боеприпасов к 2024 году. Об этом она заявила в интервью Bloomberg.

Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз усиливает промышленность, военно-промышленную базу для того, чтобы выполнить обещание и передать снаряды Киеву.

Она также отметила, что Украина успешно продвигается в проведении реформ и имеет потенциал стать членом Европейского Союза в ближайшее время.

Глава Европейской комиссии заявила, что ее особенно впечатлил тот факт, как Киев успешно внедряет сложные реформы в условиях военного времени.

"Если они смогут сохранить такой же темп – а мотивация у них, безусловно, высокая – это будет решающий момент", – подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она не назвала конкретных сроков, однако выразила уверенность в том, что в конечном итоге Украина добьется успеха в своем стремлении к членству в Европейском Союзе.

Весной страны-члены Европейского Союза пообещали увеличить поставки артиллерийских снарядов в Украину, так как ВСУ столкнулись с дефицитом неотложно необходимых им боеприпасов.

Напомним, что США считают, что война в Украине может продолжаться и в 2024 году, поэтому рассматривают возможность передачи Украине кассетных боеприпасов для РСЗО с большей дальностью поражения.

Кроме того, Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине. Сообщается, что новые поставки призваны продемонстрировать непоколебимую поддержку Киева со стороны Соединенных Штатов.