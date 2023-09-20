ВС РФ ударили редкой ракетой по Купянску: погибли волонтеры и местные (фото)

Российские оккупанты посреди дня атаковали машины, на которых эвакуировали людей. Предварительно установлено, что для этого враг использовал ракету типа "Гром-Э1".

19 сентября ВС РФ ударили по Купянску. Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Российские оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения Харьковщины", — подчеркнул чиновник.

20 сентября на месте удара завершились оперативные работы экстренных служб.

"Сейчас общее количество жертв российского удара по Купянску составляет 8 человек — 6 мужчин и 2 женщины", — проинформировал руководитель Харьковской ОВА.

Он отметил, что двое жертв — это волонтеры, которые эвакуировали людей.

"Оккупанты цинично нанесли удар ракетой "Гром-Э1". Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства российского преступления", — добавил Синегубов.

Фото с места удара в Купянске Фото: Олег Синегубов / Telegram

Удар по Купянску: что произошло?

Деталями атаки ВС РФ поделился начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. Он отметил, что россияне обстреляли машину волонтеров, которые эвакуировали местных.

Правоохранители доставали тела жертв удара из реки вблизи места прилета и из уничтоженных автомобилей.

"Обстрел россияне устроили посреди дня, около 13 часов", — добавил Болвинов.

ВС РФ использовали редкую ракету

Также руководитель полиции Сергей Болвинов рассказал, что для обстрела Купянска российские оккупанты применили ракету типа "Гром-Э1".

Остатки снаряда, которым ВС РФ атаковали Купянск Фото: Facebook / Сергей Болвинов

"Такие боеприпасы враг применяет крайне редко. Это — модификация ракеты Х-38", — объяснил он.

Остатки снаряда, которым ВС РФ атаковали Купянск Фото: Facebook / Сергей Болвинов

Правоохранители возбудили дело по статье о нарушении законов и обычаев войны.

"Зло будет наказано", — подчеркнул Болвинов.

Как передавал Фокус, "Гром-Э1" — это гибридная ракета, созданная на базе советской Х-38. Ее впервые продемонстрировали в 2015 году. Ее скорость может достигать 1600 км/ч, максимальная высота сброса — 12 км. При таких условиях дальность сброса может составлять до 120 км.

Напомним, ночью на 20 сентября ВС РФ атаковали города Украины дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. Силам ПВО удалось уничтожить 17 беспилотников из 24 запущенных врагом.