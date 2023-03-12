ВС РФ начали применять в Украине гибридные ракеты "Гром-Э1": что о них известно (фото)

Боеприпас имеет две особенности — реактивный двигатель и крылья, которые раскрываются в полете. Максимальная дальность поражения может составлять 120 км.

Related video

Воздушно-космические силы РФ начали использовать гибридную ракету "Гром-Э1", которая создана на базе советской Х-38. Об этом стало известно из ролика в сети, передает Фокус.

В опубликованном ролике где-то среди поля обнаружили остатки ракеты, как заявляется, это "Гром-Э1". Об этом свидетельствуют характерные крылья боеприпаса, которые раскрываются в полете. Второй особенностью боеприпаса является наличие реактивного двигателя — это повышает дальность сброса снаряда до 120 км. Однако достичь такой высоты можно только в случае сброса с максимальной высоты в 12 км. Также скорость самолета-носителя должна составлять 1600 км/ч. При несоблюдении этих требований дальность поражения сильно уменьшается. На высоте 5 км она уже составит около 35 км.

Масса управляемой ракеты составляет 594 кг, а боевая часть — 315 кг. Также существует версия "Гром-Э2" без двигателя, в такой версии дальность поражения уменьшается до 65 км, а масса до 165 кг.

Траектория полета ракеты "Гром-Э1"

Нацеливается ракета путем спутниковой системы навигации GPS и инерциальной системы. Первая демонстрация разработки состоялась в 2015 году. К 2019 году в РФ заявили о завершении испытаний обеих версий ракеты. Однако заказа от Минобороны РФ на производство ракет не было. "Гром-Э1" и "Э2" разработаны на базе ракеты "воздух-земля" Х-38. Она принята на вооружение ВС РФ в 2013 году.

Напомним, 12 марта СМИ впервые зафиксировали применение аналога крылатых бомб JDAM-ER, однако крылья от бомбы отвалились в полете. Поэтому снаряд упал на огород жителей Донецка.

8 марта СМИ показали первое использования ВСУ крылатой бомбы JDAM-ER.