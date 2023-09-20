Битва за Бахмут: СМИ рассказали, чем заняты украинские военные в перерывах между боями (фото)

На опубликованных кадрах изображен украинский военнослужащий во время проверки РСЗО "Град". Другие готовят обед.

На опубликованных кадрах изображены украинские военнослужащие в перерывах между боями на передовых позициях в районе Бахмута. Снимки сделали журналисты британского издания Sky News.

Украинские военные под Бахмутом

"На одном из фото изображен украинский военнослужащий во время проверки реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", — говорится в публикации.

Украинские военные под Бахмутом

Украинские военные под Бахмутом

Накануне, 19 сентября, сообщалось, что во время контрнаступления и продолжающейся битвы за Бахмут ВСУ разбили элитные российские части. По данным аналитиков из "Института исследования войны", Силы обороны нанесли урон подразделениям 72-й мотострелковой бригады, 31-й гвардейской бригады ВДВ и 83-й гвардейской бригады ВДВ.

Также сообщалось, что ВСУ продвинулись на западе Запорожской области и продолжают вести наступление. Войска оккупационной группировки удалось отбросить с некоторых позиций, которые все же не уточняются. Геолокационные записи показали, что украинские подразделения добились успеха к западу от Вербового.

По информации ISW, украинские ДРГ высадились на Козацкий остров под Херсоном и взяли под контроль его часть. Отдельные участки были захвачены к северу от Антоновского моста. Некоторые российские источники опубликовали данные о том, что ВСУ ударили по штабу 7-й гвардейской горно-десантной дивизии ВС РФ.