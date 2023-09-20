"Хотел сбежать из Украины": в ГБР назвали причину задержания мужчины, избитого в ТЦК Самбора

По словам советника по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяны Сапьян, мужчина нарушил правила пересечения границы, после чего сотрудники военкомата применили к нему силу. За превышение полномочий им грозит лишение свободы.

Мужчину, которого в течение недели держали под арестом и допрашивали в ТЦК города Самбор в Львовской области, предварительно арестовали за попытку незаконного пересечения украинско-польской границы. Об этом заявила советник по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона.

По ее словам, в настоящее время пострадавший находится под наблюдением медицинских специалистов.

Сапьян заявила, что военнообязанного мужчину, который является уроженцем Харьковской области, задержали на границе с Польшей. Он якобы планировал уклониться от мобилизации и покинуть территорию Украины нелегально.

Правоохранительные органы составили протокол о нарушении правил пересечения госграницы.

"Его поймали, предложили пойти в ТЦК и стать на учет, потому что он является военнообязанным. В самом ТЦК ему советовали пройти ВВК и пойти служить. Он отказался. То, что на видео, является продолжением развития этих событий", — объяснила Сапьян.

Татьяна Сапьян подчеркнула, что за незаконное пересечение границы применяется административная ответственность, и мужчине следовало лишь уплатить штраф.

Также советник по стратегическим коммуникациям ГБР подчеркнула, что противоправное поведение мужчины никак не оправдывает физическое насилие сотрудников военкомата.

"Им готовится подозрение по статьям о незаконном лишении свободы, пытках и превышении военным лицом полномочий. Им может грозить 5-10 лет лишения свободы", — добавила она.

На Львовщине задержали работников ТЦК, которые били мужчину: что известно

В Самборе на Львовщине задержали заместителя начальника одного из отделов районного ТЦК и СП и военнослужащего-водителя этого отдела, причастных к избиению мужчины и его незаконного содержанию его в помещении военкомата.

Следствием установлено, что 19 сентября 2023 года военнослужащий-водитель избил гражданина и угрожал ему оружием. Он наносил удары пострадавшему по телу и лицу руками и ногами. Видео избиения выложили в сеть.

Установлено, что фигуранты удерживали потерпевшего в помещении военкомата от 12 сентября 2023 года. Его морили, били и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию.