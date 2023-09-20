Украинский "Нептун" завершал испытания ударами по кораблям "Адмирал Эссен" и "Москва" — ВМС

Командующий Алексей Неижпапа говорит, что до полномасштабного вторжения противокорабельный комплекс не успели полностью протестировать. Поэтому испытывали его на российских кораблях.

РК-360 "Нептун" до начала полномасштабного вторжения не был готов к развертыванию. Поэтому его доказывали уже в условиях большой войны. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Командующий Военно-морских сил контр-адмирал Алексей Неижпапа в материале журналистов заявил, что "Нептун" проверяли уже на реальных целях. В его кабинете хранится часть ракеты, которая потопила российский флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва". Для РФ это стала одна из самых больших потерь со времен Второй мировой.

"Вместо этого мы проверили их на реальных целях. Сначала Украина нацелилась на российский фрегат "Адмирал Эссен", но системы радиоэлектронной борьбы этого корабля помешали ракетам, и фрегат получил лишь незначительные повреждения, некоторые моряки получили ранения", — рассказывает Неижпапа.

Несмотря на эту атаку, по словам командующего, РФ все еще не верила, что Украина имеет ракетное вооружение и продолжала попытки заблокировать Черное море. Вскоре после этого уничтожили "Москву".

Напомним, по сообщению СМИ, ракету "Нептун" переделали для ударов по наземным целям.

5 сентября СМИ писали, что в РФ размещают шины на бомбардировщиках, чтобы защититься от "Нептуна".