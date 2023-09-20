"Страшная реальность": для победы нужно мобилизовать еще 500 тысяч, — экс-командир "Айдара"

По словам ветерана АТО и военного аналитика Евгения Дикого, нехватку техники и авиации Украина вынуждена компенсировать количеством людей на фронте. Однако в этом Россия имеет преимущество.

Военный аналитики и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий оценил процесс мобилизации в Украине и назвал число украинцев, которых необходимо призвать для успешного завершения войны. Об этом он рассказал в интервью медиа "Новинарня", опубликованном 19 сентября.

Мобилизация в России и Украине

Дикий обратил внимание на то, что Россия планирует мобилизовать, по меньшей мере, 200 тысяч человек. При этом ВС РФ и так имеет численное преимущество перед ВСУ, с учетом того, что в некоторых украинских бригадах из-за недобора не хватает трети от личного состава.

"Если не удастся [противопоставить что-то мобилизации в РФ], мы проиграем войну. В таком случае, это, возможно, будет даже заслужено в какой-то мере. Если мы не готовы заплатить ту цену, которая нужна для победы, значит у нас не будет победы. И вопрос — доплатим ли мы всю цену, чтобы все-таки победить, или окажется, что мы не готовы эту цену доплатить, и окажется, что нас просто арифметически в какой-то момент не хватило украинцев, готовых повоевать", — отметил Дикий.

Сколько нужно мобилизовать украинцев

По мнению аналитика, главное преимущество россиян перед Украиной — численное превосходство, которое Украина могла бы компенсировать либо лучшим материально-техническим обеспечением, либо большим числом войск.

"С учетом материально-технического обеспечения, и это уже камень в огород союзникам, это дополнительно означает, что, к сожалению, нехватку техники, авиации и т.д. приходится компенсировать именно единым нашим преимуществом — живой силой. Это страшная реальность. Мы могли бы воевать меньшим числом людей, если бы у нас было другое техническое обеспечение", — отметил Дикий.

"Либо мы успешном проведем еще не одну волну мобилизации, и еще поставим в строй и оденем в пиксель минимум полмиллиона человек, — продолжил Дикий. — Что на самом деле при нашем населении не такая большая цифра".

При этом, по мнению аналитика, чтобы завершить войну в следующим году, необходимо поставить в строй миллион человек.

Сколько людей не хватает в бригадах ВСУ

По словам Дикого, у большинства наших бригад, которые были сформированы в прошлом году из-за потерь и недобора комплектация составляет две трети от необходимого.

"То есть мы уже сейчас недобрали треть личного состава под те задачи, которые уже стоят", — резюмировал Дикий.

Напомним, Фокус разобрался, с какого возраста сейчас мобилизуют мужчин в Украине. В Верховной Раде приняли в первом чтении законопроект, который уменьшит порог призывного возраста до 25 лет, но в силу он еще не вступил.