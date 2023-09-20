Знают, что происходит в башнях Кремля: количество агентуры Украины в РФ значительно возросло, — ГУР

Это люди, которые находятся на разных позициях в обществе или в государственном аппарате, и оказывают разную помощь. От простой информации о передвижении тех или иных сил и средств до важной агентурной информации — о том, что происходит в башнях Кремля.

Все чаще раздаются взрывы на аэродромах и других военных объектах России. В Главном управлении разведки прокомментировали это, отметив, что растет количество людей внутри враждебного государства, которые готовы бороться против режима Кремля. Об этом сообщает NV.

В среду, 20 сентября, вышло большое интервью представителя украинской разведки Андрея Юсова. В нем он, среди прочего, рассказал о наших агентах во вражеском государстве, которые, осознавая риски для своей жизни, помогают Вооруженным Силам.

Как происходит подрыв России изнутри

Собственно, об украинских агентах в России спикер вспомнил, когда отвечал на вопрос относительно атаки на вражеский аэродром "Чкаловский" 18 сентября. По его словам, к спецоперациям и мероприятиям ГУР причастны как и партизаны, так и "люди доброй воли", которые против геноцида украинцев.

Можем подтвердить, что значительно возросло количество агентуры. Это люди, которые находятся на разных позициях в обществе или в государственном аппарате, и оказывают разную помощь. От простой информации о передвижении тех или иных сил и средств до важной агентурной информации — о том, что происходит в башнях Кремля, — отметил Юсов.

Кроме того, он сообщил, что используются различные инструменты и комбинированные меры для реализации планов и спецопераций по поражению военных объектов России. В то же время Юсов ответил, какая мотивация у россиян, которые помогают нашему государству.

"Мотивация в таких случаях разная, но также это политическая и гражданская мотивация людей, которые сознательно рискуют жизнью для того, чтобы помогать Украине и бороться с режимом Путина внутри России", — подчеркнул он.

По словам журналистов, есть информация, что, по состоянию на сейчас, настолько успешными являются действия Главного управления разведки, что агентура в России увеличилась на 300%, если считать от 24 февраля 2022 года.

"Можем подтвердить, что значительно возросло количество агентуры. Это люди, которые находятся на разных позициях в обществе или в государственном аппарате, и оказывают разную помощь. От простой информации о передвижении тех или иных сил и средств до важной агентурной информации — о том, что происходит в башнях Кремля", — ответил Юсов

Напомним, недавно граждане РФ получили возможность передать полезную информацию ЦРУ . Для этого создано несколько каналов безопасной связи, которые гарантируют конфиденциальность. Ранее СМИ сообщали, что предоставление Украине военной помощи курирует именно это подразделение. Утверждали также, что работники спецслужбы находятся на территории страны и следят, чтобы война "не вышла из-под контроля".