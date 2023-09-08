Чтобы не влачили жалкое существование: ЦРУ приглашает россиян на службу (видео)

Разведывательное управление подготовило секретные каналы связи, которыми могут безопасно воспользоваться россияне. Агенты гарантируют, что выслушают каждого, кто обратится в ведомство.

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Граждане РФ имеют возможность передать полезную информацию ЦРУ. Для этого создано несколько каналов безопасной связи, которые гарантируют конфиденциальность. Ранее СМИ сообщали, что предоставление Украине военной помощи курирует именно это подразделение. Утверждали также, что работники спецслужбы находятся на территории страны и следят, чтобы война "не вышла из-под контроля". Между тем в специальном видео на Youtube размещено обращение к россиянам, которым надоело быть "лжецами".

В видео показана жизнь рядового работника некоторого силового или военного ведомства РФ. Этот работник трудится целый рабочий день: видно, будто он вводит какую-то информацию. Затем направляется домой через заснеженную Московщину, поднимается по лестнице в обычную многоэтажку.

Голос за кадром озвучивает мысли, которые якобы имеет этот условный россиянин. Он грустит, что приходится врать на рабочем месте. Ему неприятно, что он остается честным, в то время как карьеру строят лжецы.

"Я всем твердил, что искажать правду в отчетах, это бессовестно, но по службе продвигались именно те, кто это делал", — утверждает герой видео.

Также звучит мысль, что россиянин "влачит жалкое существование" и научился врать только самому себе. Он вроде бы готов рассказать правду, но чувствует бессилие.

Когда мысли россиянин затихают, появляется молчаливое обращение ЦРУ. Указывается, что ЦРУ готово выслушать граждан РФ, которым есть что рассказать. Также объясняют, каким образом можно сконтактировать с американскими спецслужбами. В частности, для этого используют тайный Tor-сайт.

Война РФ в Украине: детали

Отметим, работник Министерства обороны США Трент Мол заявил, что прогнозирует успешное контрнаступление ВСУ на юге до конца 2023 года. Он признает, что на третьей линии обороны россияне держат подразделения для противодействия украинским воинам. Однако уверен, что шансы на победу есть — 40-50%.

Между тем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о спецоперации, благодаря которой из РФ прилетел новенький вертолет Ми-8 вместе с пилотом. Пилот Максим Кузьминов позже объяснил, как все происходило: продолжалось долго и через полностью безопасные каналы связи.

Напоминаем, 7 сентября ГУР МОУ отмечала День военной разведки. Кирилл Буданов в честь этого дня загадал желание и задул свечу на праздничном торте. 1 сентября разведчик заявил, что войну нужно перенести на территорию РФ. При этом отметил, что Украина будет действовать не такими методами, как действует Кремль.