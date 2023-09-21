"Будет прямой провокацией": в Южной Корее предостерегли Россию от помощи КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что Сеул "не будет бездействовать", если Северная Корея получит российскую помощь в области военных технологий.

Заключение военной сделки между Российской Федерацией и Северной Кореей представляет собой угрозу безопасности Украины и Южной Кореи. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель в своем обращении к Генеральной Ассамблее ООН 20 сентября, пишет CNN.

По словам южнокорейского лидера, его страна вместе со своими союзниками "не будет бездействовать", если Россия окажет КНДР помощь в расширении потенциала в области оружия массового поражения (ОМП).

"Объединившись в непоколебимой солидарности и твердо придерживаясь наших принципов, мы можем предотвратить любую незаконную провокацию", — сказал политик.

Президент Южной Кореи назвал "парадоксальным" тот факт, что постоянный член Совбеза ООН вторгается в другое суверенное государство, а оружием и боеприпасами его снабжает режим, который грубо нарушает резолюции ООН.

"Если КНДР приобретет информацию и технологии, необходимые для усиления своего потенциала ОМП, в обмен на поддержку России обычными вооружениями, сделка будет прямой провокацией, угрожающей миру и безопасности не только Украины, но и Республики Корея", — заявил Юн Сок Ель.

Напомним, что по данным СМИ от 20 сентября, Северная Корея может поставить РФ широкий список вооружений. Большую часть текущего года Пхеньян снабжал ВС РФ боеприпасами для ракет типа "Катюша" калибра 152 мм.

Ранее, 19 сентября, мы сообщали, что МИД Южной Кореи вызвало посла Российской Федерации Андрея Кулика из-за обсуждения Москвой военных сделок с КНДР. Это произошло на фоне недавней встречи руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным.