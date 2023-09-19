Призвали "немедленно" прекратить: МИД Южной Кореи вызвало посла РФ из-за связей с КНДР

Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чан Хо Джин призвал Россию действовать "ответственно".

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Во вторник, 19 сентября, Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало посла Российской Федерации Андрея Кулика из-за обсуждения Москвой военных сделок с КНДР. Об этом пишет Yonhap 19 сентября.

Сообщается, что заместитель министра иностранных дел Сеула Чан Хо Джин позвонил послу России Андрею Кулику и призвал придерживаться резолюции Совбеза ООН.

Это произошло на фоне недавней встречи руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына с президентом России Владимиром Путиным на территории РФ. Лидер КНДР посетил ряд российских военных объектов.

Чан Хо Джин обратился к РФ с призывом "немедленно" прекратить попытки установить военные связи с Северной Кореей. Он также призвал Москву действовать "ответственно" как постоянный член Совбеза ООН.

По словам Чан Хо Джина, действия, угрожающие безопасности Южной Кореи, негативно скажутся на отношениях между Сеулом и Москвой.

Напомним, что по данным СМИ от 14 сентября, Южная Корея уже длительное время подтверждает, что Москва получает от КНДР вооружение и использует его в войне против Украины. Ожидается, что президент Южной Кореи Юн Сок Йоль этот вопрос в своем выступлении на Генассамблее ООН.

Ранее, 10 сентября, мы также писали, что правительство Южной Кореи приняло решение выделить финансовую помощь в размере 2,3 миллиарда долларов США для поддержки восстановления Украины после войны. В частности, Киев получит 300 миллионов долларов на гуманитарные нужды в 2024 году.